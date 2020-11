El exdiputado socialista Carles Castillo se acerca a ERC a tres meses del 14F

Barcelona, 16 nov (EFE).- El exdiputado del PSC Carles Castillo, el primer cargo socialista que visitó a Oriol Junqueras en prisión y que dejó el partido hace un mes por su "deriva", se acerca a ERC a tres meses de las elecciones catalanas, tras mantener una reunión con dirigentes de la formación republicana.

Según han avanzado a EFE fuentes conocedoras de dicha reunión, Castillo mantuvo en los últimos días un encuentro con la diputada de ERC Raquel Sans -la candidata en las primarias para ser cabeza de lista por Tarragona en los comicios del 14F-, el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, y la presidenta de la Federación Regional de ERC del Camp de Tarragona, Irene Aragonès.

Una "reunión de trabajo", según dichas fuentes, que sirvió para intercambiar impresiones sobre la situación política actual y sobre las futuras elecciones al Parlament, y en el que ambas partes acordaron celebrar nuevos encuentros para seguir "acercando posiciones políticas".

El exdiputado socialista y ERC evidencian así su aproximación a tres meses de las elecciones, lo que abre la posibilidad de que Castillo pudiera formar parte de los puestos de salida de lista republicana por Tarragona, a falta de que el próximo mes se decidan las listas de dicho partido, según fuentes consultadas.

Líder de la corriente socialista “Juliol del 78”, desde su nacimiento muy crítica con la dirección del PSC, Castillo fue cabeza de lista del PSC por Tarragona en 2015 y número dos en 2017, además de ser el primer cargo socialista que visitó a uno de los dirigentes independentistas encarcelados, en ese caso Oriol Junqueras en 2018 en la prisión madrileña de Estremera, algo que hizo a título personal y por razones de "humanidad".

De hecho, Castillo ya había mantenido contactos con ERC en los últimos meses, aunque también había sido sondeado por los comunes, pero su sintonía con los republicanos es mayor, no solo por su buena relación con Oriol Junqueras, sino también con la propia Raquel Sans, como se demostró en el mensaje que la diputada le dedicó en Twitter cuando Castillo rompió el carné del PSC.

"Con el compañero Carles Castillo hemos compartido a menudo conversaciones, visitas a la cárcel... y sé que hoy ha tomado una decisión difícil pero muy reflexionada y coherente. Gracias por la valentía y la honestidad. ¡Un abrazo muy fuerte, amigo!", escribió Sans.

El que fuera portavoz socialista en la comisión de Interior del Parlament oficializó su ruptura con el PSC el pasado 1 de septiembre cuando, en una carta enviada a la dirección del PSC y a su líder, Miquel Iceta, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la dirección del partido en Tarragona, pidió su baja como militante por no compartir la "deriva" del partido en distintas cuestiones.

En ella, exponía su desacuerdo con que el PSOE diga que tiene “alma republicana” pero “apoye” a una monarquía “corrupta”; lamentaba el “complejo” del PSC ante el hecho de que cargos socialistas visitaran a los líderes independentistas en prisión; o afeaba las campañas “negativas” contra el alcalde de Tarragona por “intentar cambiar dinámicas” que el PSC “no quiso cambiar”.

Esas posturas críticas a lo largo de estos años habían llevado a un distanciamiento paulatino entre Castillo y la dirección del PSC, lo que no solo acabó suponiendo que no fuera cabeza de lista por Tarragona en 2017, sino que no se le tuviera en cuenta como posible candidato a la alcaldía tarraconense o incluso para ocupar un puesto de salida en la lista para las próximas elecciones catalanas.