El Gobierno de Ayuso critica a Page por responsabilizar a Madrid del coronavirus

Madrid, 3 sep (EFE).- Varios consejeros del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso han criticado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien dijo el miércoles que un 80 % de los casos de contagios de la comunidad les llegan "de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid".

En una comparecencia ante los medios, Page dijo además que a la región que preside le irá "bien o mal" en función de que "se controle o se descontrole" la comunidad vecina de Madrid.

En cambio, este jueves en un acto público ha dicho que "el virus ni tiene carné político, ni vota, ni tiene ideología", por lo que "no es un problema de gobiernos", y ha asegurado que tiene "la mejor relación con la Comunidad de Madrid".

"Nos estamos coordinando en la pandemia y a partir de la reunión de ayer, más", ha comentado en alusión a la reunión convocada por el Ministerio de Sanidad y los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Ha añadido que hay una conectividad geográfica "que condiciona a todos" y que el virus "no entiende de fronteras", por lo que ha reiterado la importancia de "coordinar medidas, homologarlas" y de que haya "un patrón común en el conjunto país".

Palabras que contrastan con sus declaraciones del miércoles, que han sido rechazadas por varios miembros del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha criticado en una entrevista en Telecinco que se trate de "buscar culpables" y se responsabilice a Madrid de la propagación de la COVID-19, ya que afirma que la trasmisión en la región es mayor debido a su alta densidad de población y movilidad.

"(El coronavirus) empezó en China, no empezó en Madrid, y de China fue a Italia y de Italia a Madrid, hacer esas afirmaciones no contribuyen en nada en la lucha contra el Covid; me parece totalmente fuera de tono", ha dicho por su parte el consejero de Educación, Enrique Ossorio.

Más conciliador, el consejero de Economía, Manuel Giménez, ha reconocido que las declaraciones de Page "no son afortunadas" pero cree que se tienen que entender en un contexto de "tensión".

"A lo mejor no se ha expresado con toda la corrección que él habría querido", ha señalado Giménez, quien ha expresado tanto al presidente manchego como al de Castilla y León y a los alcaldes la "solidaridad" de Madrid y su "absoluta disponibilidad" para trabajar "juntos".

Más allá del Gobierno regional, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que las declaraciones de Page han sido "profundamente desafortunadas" y le ha instado a pedir disculpas.

"Decir que hay una bomba vírica que ha sido culpa de Madrid y que está afectando a Castilla-La Mancha, no ayuda a resolver los problemas que tienen en Castilla-La Mancha. Lo que sí puede ayudar es que se genere una suerte de conflicto y enfrentamiento entre territorios que en estos momentos a nadie nos está ayudando", ha declarado en una entrevista en Antena 3.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que "el confinamiento perimetral de Madrid no procede", al ser preguntado por las declaraciones de Page en una entrevista en Ser Catalunya.

El ministro ha explicado que las conurbaciones importantes, como Barcelona o Madrid, son espacios donde las medidas para contener el virus "tienen que estar muy bien pensadas", pero ha subrayado que, en general, "se está haciendo un buen trabajo en todos lados".