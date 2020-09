El PP suspende temporalmente su pacto con Democracia Ourensana para gobernar la ciudad

Ourense, 8 sep (EFE).- El PP ha decidido la "suspensión temporal" de su pacto con Democracia Ourensana para gobernar Ourense toda vez que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de esa formación independiente, ha sido denunciado por cinco de sus ediles por la gestión de las cuentas.

El presidente local del PP y coordinador del grupo municipal, Jesús Vázquez Abad, ha sido el encargado de anunciar la decisión en una rueda de prensa este martes en la que ha informado de la renuncia de los ediles de este partido a las competencias delegadas en ellos por falta de confianza en el regidor.

No ha pedido la dimisión, pero sí explicaciones, y ha reprochado a Jácome convertir la crisis de su partido en otra de "gobernabilidad".

En las últimas elecciones locales, PP y DO empataron a concejales, siete, aunque los populares superaron en votos a Democracia Ourensana. Hicieron posible, no obstante, que Jácome fuese alcalde para salvar la Diputación Provincial, donde, por los resultados, necesitaban a DO.

El PSOE obtuvo 9 actas en esos comicios.