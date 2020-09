El PP vería "un escándalo y una traición" el indulto a los presos del procés

Madrid, 24 sep (EFE).- El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha afirmado este jueves que si el Gobierno concede el indulto a los presos del "procés" sería "un escándalo y una traición democrática", ya que no han mostrado arrepentimiento y "se han jactado" de que volverían a actuar igual.

En declaraciones a Onda Madrid y Telecinco, el también consejero de Interior y Justicia en la Comunidad de Madrid se ha referido de este modo al anuncio que este miércoles hizo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el pleno del Congreso de que la semana próxima comenzará a tramitar los expedientes de indulto de los doce condenados por el proceso independentista catalán.

Una tramitación, ha dicho López, que debe hacerse, pero cuyo resultado, a su juicio, no puede ser otro que rechazar la concesión del indulto "salvo que el Gobierno trasgreda la ley".

El indulto es "un acto de clemencia" en el que, según ha detallado, quien lo solicita "como mínimo tiene que pedir perdón o mostrar arrepentimiento", cosa que no se da en el caso de los condenados por el "procés", "que no han pedido perdón ni lo van a hacer, que no se han arrepentido, ni lo van a hacer, y que en algún caso se jactan de que lo volverían a hacer".

Por eso, todo lo que no sea rechazar la petición de indulto sería una decisión "inaudita". "En mi mente jurídica entiendo que es imposible, sería un escándalo y una traición democrática impresionante".

Como secretario de Justicia del PP, López ha recalcado que si el Gobierno acaba otorgando el indulto su partido recurrirá en los tribunales, pero ha confiado no tener que llegar a ese extremo porque supondría que el Ejecutivo de Pedro Sánchez habría adoptado una decisión "contra la ley".

El consejero madrileño ha señalado que aunque espera "cualquier cosa" del informe de la Fiscalía sobre los indultos, puesto que "está dirigida por una dirigente política", sí confía en que el Supremo dé respuestas "serias, objetivas y pegadas a lo que el espíritu de la ley determina".

A su juicio, no está justificado modificar la ley que regula el delito de sedición y ha rechazado que se ponga como excusa su adaptación al Derecho europeo, porque "no hay un Derecho europeo" sobre esta cuestión, "cada país defiende su orden constitucional de una forma diferente". "Ese pretexto es absolutamente infundado", ha subrayado.

Para López no hay ninguna necesidad, y menos urgencia, de reformar el delito de sedición porque no cree que haya riesgo de reiteración delictiva.

"Tenemos un Gobierno preocupado en reformar el delito de sedición y no preocupado en introducir en el Código Penal el incumplimiento de las cuarentenas", ha seguido diciendo, una falta que en España tiene carácter administrativo cuando en otros países sí se penaliza a quien "pone en riesgo a otras personas".

Según López todos estos pasos se pueden englobar en la situación de un Gobierno "fallido", que "depende de los independentistas" para seguir adelante con su gestión, empezando por la propia tramitación de los presupuestos para 2021.