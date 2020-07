El sector taurino pide "aclaraciones" a la ministra de Trabajo por las ayudas

Madrid, 9 jul (EFE).- El denominado "Comité de Crisis" creado por el sector taurino ha pedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantener una reunión para "aclarar" los criterios por los que el SEPE está denegando las ayudas extraordinarias a los profesionales de la tauromaquia, en la que considera una clara discriminación.

Según explica el ganadero Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia y firmante de la petición, "la situación es especialmente frustrante, ya que desde el Ministerio de Cultura se nos insiste en que evidentemente los profesionales taurinos sí que están recogidos en ese derecho, tal y como nos trasladó el propio ministro Uribes".

Las ayudas extraordinarias a "artistas en espectáculos públicos" afectados por la crisis del coronavirus se contemplan en el Real Decreto-ley 17/2020, del 5 de mayo, pero, según indican,"sistemáticamente" los responsables del SEPE están rechazando todas las peticiones de los profesionales del sector de la tauromaquia, que pertenecen por decreto a esa categoría laboral desde 1985.

En cambio, hasta el momento han sido decenas las solicitudes en ese sentido de picadores, banderilleros y mozos de espadas que han sido rechazadas por el SEPE, que incluso ha reclamando posteriormente su devolución a los pocos a los que les fueron concedidas.

Por ello, según explican en un comunicado, solicitan esta reunión con la ministra de Trabajo, "tras no haber podido aclarar la situación con el director general del SEPE, que nos canceló una reunión pocas horas antes de su celebración, ni con el secretario de Estado, que ni siquiera nos ha contestado".

Para Victorino Martín este rechazo es una clara discriminación con un colectivo que está "pasando una situación realmente angustiosa" y al que las prestaciones se le deniegan "de manera reiterada" por las distintas oficinas de empleo.

El comunicado concluye diciendo que los profesionales taurinos "comprenden perfectamente que a Yolanda Díaz no le gusten los toros, pero no podríamos concebir que fuera ese el motivo por el que estuviésemos perseguidos por su Ministerio. Entendemos que cuando dicen que no van a dejar a nadie atrás realmente es así, con independencia de gustos y fobias". EFE

pa/crf