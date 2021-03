España sigue adelante con AstraZeneca

Madrid, 12 mar (EFE).- España sigue adelante con la vacuna de AstraZeneca, que considera segura y de la que se han administrado en las últimas 24 horas 44.863 dosis, después de que cinco comunidades hayan retenido los sueros que les quedaban de un lote de esta farmacéutica, mientras se estudian una treintena de casos de trombos tras su administración en varios países de Europa.

Este es un nuevo escollo en Europa para la farmacéutica, y este viernes ha anunciado un nuevo problema de suministro, que ya provocó una gran polémica con la Comisión Europea semanas atrás.

El Ministerio de Sanidad repartió a las comunidades el pasado 12 de febrero el lote ABV5300, que ha sido ya administrado en su mayoría, pero cuyas dosis restantes han paralizado ahora cautelarmente Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Canarias y Asturias, la primera de ellas el Principado, que lo anunció anoche.

Castilla y León ha notificado dos posibles reacciones adversas en personas que se han vacunado con una dosis de este lote, una de ellas con un diagnóstico de encefalitis inmunológica no infecciosa -que está estable- y otra con un ictus. No obstante, por el momento la relación causa-efecto concreta no podrá establecerse hasta que terminen diversas pruebas que se han solicitado y tardarán al menos una semana.

En total, las autonomías han inoculado ya 814.278 dosis de esa vacuna a profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, profesores o bomberos, de hasta 55 años, ya que España decidió ayer seguir esperando a estudios concluyentes para administrar este suero a mayores.

SANIDAD DEFIENDE SUS BENEFICIOS

La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) ha asegurado que no hay evidencia de que la administración de la vacuna de AstraZeneca haya causado los problemas trómbicos que han llevado a varios países europeos a suspender la administración de este fármaco y resalta que "sus beneficios continúan superando los riesgos", por lo que puede seguir administrándose.

Esta agencia, dependiente del Ministerio de Sanidad, recuerda en un comunicado que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, del que forma parte, considera que se puede seguir administrando, mientras investigan si los acontecimientos adversos registrados pueden tener alguna relación causal con la vacuna.

LA VACUNA ES SEGURA, SEGÚN EL GOBIERNO

Desde el Gobierno se ha querido transmitir tranquilidad. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado que las vacunas contra la covid-19 son seguras y ha precisado que en España no se ha registrado ningún afecto adverso ni ninguna reacción tras su administración.

También la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que esa vacuna es "segura" y ha precisado que "no hay relación causal entre el evento trombótico" y el fármaco "en sí", motivo por el que ha aconsejado seguir inyectando este suero en consonancia con el criterio de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

NUEVOS PROBLEMAS DE SUMINISTRO

En medio de la incertidumbre por los posibles efectos adversos de su vacuna, AstraZeneca vuelve a tener problemas de producción en sus plantas en Europa y en la cadena de suministro global, razón por la cual el laboratorio anglosueco va a entregar a la Unión Europea 30 millones de dosis.

Eso supone un tercio del compromiso original de 90 millones que la compañía pactó con la Comisión Europea en el contrato inicial y 10 millones menos de dosis de los 40 que la empresa prometió a finales de enero tras sus primeros problemas en la producción de este fármaco.

DOS COMUNIDADES YA EN RIESGO BAJO

El Ministerio de Sanidad ha comunicado 5.348 nuevos contagios y un descenso de dos puntos en la incidencia -130 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días-, aunque los datos revelan una evolución asimétrica según las comunidades autónomas, dos de las cuales, Extremadura y Baleares, están en "riesgo bajo" de transmisión (con menos de 50 casos).

Los datos facilitados por las comunidades este viernes vuelven a reflejar una disminución de la mortalidad con 173 fallecimientos en las últimas 24 horas y 483 en los últimos siete días, un registro inferior a los 633 decesos que se notificaron el pasado viernes para el mismo período.

La cifra total de fallecidos se eleva a 72.258 y a 3.183.704 la de los contagios desde el inicio de la pandemia, mientras que la ocupación de las ucis registra una lenta caída hasta situarse en el 21,8 %, con 2.186 pacientes covid ingresados, y también la presión hospitalaria, que baja al 6,8 %.

SIGUEN BAJANDO LOS CONTAGIOS EN RESIDENCIAS

La vacunación contra la COVID-19 sigue reduciendo los contagios en las residencias hasta registrar 60 en la primera semana de marzo, en la que 40 ancianos fallecieron a causa del virus, según los últimos datos del informe del Imserso.

Frente a las cifras de enero, antes de que se empezara a administrar la segunda dosis y cuando se diagnosticaron 4.916 contagios, un mes después ya eran sólo 202, descendiendo a 111 en la última semana del mes de febrero hasta los 60 actuales.

En cuanto a las muertes, en cinco semanas se ha pasado de 778 a la semana a 40.