Eugenio Derbez: Estoy enfocado a crear una nueva generación de comediantes

Ciudad de México, 23 nov (EFE).- A Eugenio Derbez el cariño de sus colegas lo motiva, así lo aseguró en entrevista con Efe el productor mexicano quien asegura estar trabajando duro en formar a nuevos comediantes que representen al país.

"Yo no me siento maestro porque cada proyecto que hago siento que no sé nada, me falta mucho por aprender. Me gusta impulsar nuevos talentos y yo creo que podemos hacer una gran generación de comediantes en México si les damos la mano", dijo en su paso por la alfombra azul de la tercera temporada de su serie "LOL: Last One Laughing".

Según explicó, uno de sus próximos proyectos consiste en hacer programas de televisión y filmes con jóvenes talentos que ha encontrado por medio de las redes sociales y a quienes ha llamado "hijos".

Pero Derbez es sincero cuando comenta que no es tan fácil de convencer cuando se trata de comedia, pues su trayectoria en la rama lo ha hecho ser más crítico al revisar lo que prolifera en redes.

"Me gusta todo tipo de comedia, una más que otra pero debo confesar que de repente veo muchas cápsulas de Tik Tok en donde el chiste es muy básico y no tiene un remate. Yo soy de la vieja guardia y creo que tienes que contar un buen chiste con remate y que te haga reír", mencionó.

POR AMOR AL ARTE

Derbez se muestra sincero al afirmar que todos los proyectos que emprende los lleva a cabo guiado por el corazón.

"Yo siempre trato de innovar en mi carrera, no lo hago por dinero, siempre busco proyectos que me enamoren, que hagan una diferencia", confesó.

Esto le ha dado buenos resultados, tan solo en el 2020 se hizo acreedor de un Daytime Emmy a mejor programa de entretenimiento en español por "LOL: Last One Standing" y ahora, con la intención de dejar la vara aún más alta, el comediante regresa con esta franquicia el 10 de diciembre por Amazon Prime Video.

El formato se repite pero según comentó, se mejora, puesto que fueron más dinámicos los retos que enfrentaron los diez populares comediantes que participaron para ganar una suma de dinero aguantándose la risa.

"Después del premio tengo mucha responsabilidad para hacer un producto de calidad, por eso hicimos muchas mejoras al formato para hacerlo más gracioso y dinámico. Por mucho es la mejor temporada que hemos hecho", mencionó el comediante.

DIVERSIDAD Y LIBERTAD

Derbez cuenta con dos proyectos exitosos en la plataforma de Amazon ("De viaje con los Derbez"), está trabajando una película que remonta a las raíces mexicanas con Netflix con "Lotería" y en Apple TV+ recientemente presentó su serie "Acapulco".

"Me gusta la diversidad, vengo de haber estado muchos años trabajando para Televisa y no te dejaban ir más que a la esquina. Ahora tengo la libertad de abrirme a todas las plataformas y me gusta porque cada una de ellas tiene su estilo y sus reglas, me siento como niño en juguetería", finaliza.