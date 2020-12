El excanciller Nin Novoa despide a Tabaré Vázquez, su "compañero" y "amigo"

Montevideo, 6 dic (EFE).- Rodolfo Nin Novoa, vicepresidente de Uruguay durante el primer mandato de Tabaré Vázquez (2005-2010) y canciller en el segundo (2015-2020), lamentó este domingo el fallecimiento de quien fuera su "compañero" y "amigo".

La pandemia obliga a una despedida íntima del expresidente Tabaré Vázquez

Saber más

"Es una gran pérdida en primer lugar para el país y en segundo lugar para mí", aseveró en un diálogo telefónico que mantuvo con Efe desde el interior del país minutos antes de partir hacia Montevideo.

Nin Novoa apuntó que se encuentra "muy triste y muy acongojado", porque compartió con Vázquez 30 años de su carrera política lo que los llevó a quererse "entrañablemente como amigos y como compañeros".

"Creo que fue el mejor presidente de la historia contemporánea de Uruguay. Yo siempre sentí un gran honor por haber trabajado junto a él y por haberlo acompañado", puntualizó.

Finalmente, el excanciller habló sobre lo que significó ser elegido por Vázquez para acompañarlo en su fórmula presidencial en tres oportunidades, dos fallidas y la de 2004, que supuso la llegada de la izquierda al poder en Uruguay por primera vez en 175 años de historia.

"Fue un acto enorme que me dio un gran honor, porque no lo hizo una sola vez sino que tres veces. Yo lo acompañé en tres candidaturas, en 1994, en 2000 y en 2004 cuando finalmente triunfamos. La verdad es que depositó en mí una confianza muy grande y además de eso después me eligió como canciller con lo cual acrecentó la confianza en mí", finalizó.

El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez falleció en la madrugada de este domingo a los 80 años, rodeado por su familia, víctima de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en agosto de 2019, poco después del fallecimiento de su esposa, María Auxiliadora Delgado.

En los últimos diez días, el exmandatario había sufrido un agravamiento de su estado de salud, con varias complicaciones vinculadas al cáncer, como explicó su hijo Alvaro Vázquez, oncólogo de profesión como él.

En el último parte médico, ofrecido el pasado miércoles, el doctor Vázquez indicó que su padre evolucionaba "favorablemente" de una trombosis en la pierna izquierda y se enfrentaba a un fallo renal.

Pese a que reconoció que la enfermedad había avanzado, dijo que no se encontraba "en un estado de gravedad".