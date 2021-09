Fair Saturday premia la labor social de músicos de Afganistán e Iraq

Bilbao, 24 sep (EFE).- La fundación Fair Saturday ha premiado este año, entre otros, a Ahmad Sarmast, fundador del Instituto Nacional de Música de Afganistán, y a Karim Wasfi, director de la Orquesta Sinfónica de Iraq y de Peace through arts.

Estos premios, creados en 2017 por la fundación bilbaína que impulsa la cultura como alternativa al consumismo, reconocen a personas y organizaciones inspiradoras a nivel internacional en el campo de la innovación cultural y social.

Además de Sarmast y Wasfi este año también serán reconocidos Henry Timms, Fundador de Giving Tuesday y presidente del Lincoln Center for the performing Arts; Ixone Sadaba, fundadora de Moving Artists Humanity at music; David Baile, Presidente de ISPA (International Society for the Performing Arts) y la pianista y activista social Maria Joao Pires.

El guipuzcoano Iñigo Albizuri es premiado por el proyecto "Humanity at music" de Mondragon Corporación.

La gala de entrega de los galardones se celebrará el próximo lunes en el Museo Guggenheim con la asistencia de representantes de las instituciones vascas, así como la presidenta de La Rioja y el alcalde de Huelva.