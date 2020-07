"Fast & Furious" y el regreso de Oliver y Benji marcan los estrenos de agosto

Madrid, 30 jul (EFE).- Dosis de velocidad con "Fast & Furious Crossroads", nostalgia y fantasía con el regreso de Oliver y Benji en "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" y un impactante realismo en "Flight Simulator" serán las experiencias más destacadas dentro de las novedades en videojuegos para el mes de agosto.

- "Brawlhalla" (6 de agosto. Smartphones: iOS y Android). Ya disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch, este juego de acción y lucha llega ahora, y de manera gratuita, a dispositivos iOS y Android.

Partidas amistosas, competiciones clasificatorias o salas privadas con amigos para jugar online o de manera local y convertirse en el rey de la arena de combate del juego "más fanfarrón" desarrollado por Blue Mammoth Games y distribuido por Ubisoft.

- "Fast & Furious Crossroads" (7 de agosto. PC, PS4 y Xbox One). La conducción temeraria es uno de los géneros más repetidos en el mundo de los videojuegos, dando la oportunidad a sus usuarios de emular, como es el caso de "Fast & Furious", a los personajes de la famosa saga cinematográfica.

La desarrolladora Slightly Mad Studios, creadores de "Project cars", tienen el difícil reto de trasladar una película al formato videojuego, algo que, atendiendo a experiencias pasadas de otras sagas cinematográficas, ha tenido más detractores que admiradores. No obstante, el juego traerá acción y grandes dosis de velocidad en carreras ilegales celebradas en diferentes ciudades de todo el mundo.

- "Flight Simulator" (18 de agosto. PC y Xbox One). Nueva entrega de la aclamada saga de simulación de vuelo desarrollada por Microsoft que mejora, de manera asombrosa, sus gráficos con respecto a anteriores versiones, lo que ha convertido este título en uno de los más esperados del año.

Aviones comerciales, privados, avionetas de diferentes tamaños y un gran abanico de opciones en relación a la simulación meteorológica que ya sorprendió desde su primer tráiler y que hará las delicias de aquellos afortunados que dispongan de una Xbox One o un PC.

- "PGA Tour 2K21" (21 de agosto. PC, PS4 y Xbox One). En este mes de agosto hay cabida también para satisfacer los deseos de los amantes de los videojuegos deportivos. Contando con la licencia oficial de la PGA, este título, que llegará a PC, PS4 y Xbox One el próximo 21 de agosto, permitirá a sus usuarios competir contra los mejores jugadores de golf del mundo.

Diferentes modos de juegos, entre los que destaca el nuevo "Modo Carrera", y la posibilidad de seguir las reglas oficiales del golf profesional o crear unas propias, "PGA Tour 2K21" es un caramelo para los amantes de uno de los deportes más técnicos, tanto a nivel de videojuego como en la vida real.

- "Samurai Jack: Battle Through Time" (21 de agosto. PC, PS4, Xbox One y Switch). Basado en la serie de animación de Adult Swim Games, este título de aventura y acción permitirá al jugador ponerse en la piel del mítico Samurai Jack, un guerrero capaz de viajar en el tiempo.

Desarrollado por Soleil bajo la revisión de Adult Swim Games, este videojuego hará que el usuario viaje a través de diferentes épocas con la intención de poner fin al reinado del malvado Aku, una aventura en la que aparecerán míticos personajes de la producción como son Scaramouche, Sir Rothchild o The Scotsman.

- "Wasteland 3" (28 de agosto. PC, PS4 y Xbox One). Tercera entrega de la conocida saga de rol táctica que, en esta ocasión, se ubica en Colorado para dar una nueva oportunidad a sus jugadores, tras la buena acogida de sus dos títulos anteriores, de ponerse en modo combate.

Con nuevas opciones de combate y un novedoso "Modo cooperativo", introduciendo las llamadas "habilidades de equipo" así como el uso de vehículos para combatir, este título de corte posapocalíptico hará que el jugador viaje, entrene a reclutas, explore el terreno, construya una nueva base y, sobre todo, utilice todas las armas de las que disponga para derrotar a sus enemigos.

- "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" (28 de agosto. PC, PS4 y Switch). La nostalgia invadirá a todos aquellos fans de la mítica serie de manganime protagonizada por Oliver y Benji con el nuevo título de Tamsoft y Bandai Namco, "Captain Tsubasa: Rise of New Champions", disponible en PC, PS4 y Switch a partir del próximo 28 de agosto.

Para tranquilidad de los acérrimos seguidores de Oliver y Benji, el título tendrá gran similitud con la serie de animación, por lo que los eternos disparos a puerta, las espectaculares paradas de los porteros, las carreras interminables o los movimientos de fantasía de los habilidosos jugadores serán los puntos fuertes de un juego en el que el fútbol se eleva a la máxima potencia.

Patricia Muñoz Sánchez