Feijóo asegura que ejerce sus competencias y el Estatuto es “su guía diaria”

Santiago de Compostela, 3 sep (EFE).- El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves durante el turno de réplica de su discurso de investidura que ejerce sus competencias “tal y como viene pasando desde hace doce años” y que tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución Española son su “guía diaria y permanente de actuación”.

Así lo ha manifestado ante el pleno del Parlamento de Galicia en respuesta al secretario general del PSdeG, quien le había acusado de no estar ejerciendo sus competencias y de haber olvidado las atribuciones que le confiere el Estatuto de Autonomía.

“Me criticó por no ejercer mis competencias, pero después también por tener la osadía de decir que hay que modificar la Ley Orgánica de Salud Pública”, ha proseguido Núñez Feijóo, quien ha pedido a Caballero que “se ponga de acuerdo” y decida “si no ejerzo las competencias o si me estoy excediendo”.

El candidato a la investidura ha expresado su convicción de que “en España haya algún día una ley que permita gestionar las pandemias con rigor”, algo que, a su juicio, no estaría garantizando “la alternativa del Gobierno central de tener 17 estados de alarma”.

“No olvide que el presidente autonómico es el representante del Estado en Galicia y me corresponde, si obtengo la confianza del Parlamento, ejercer mis competencias y hacer una propuesta de modificación sanitaria ante una pandemia sin más interés que el de acertar”, ha proseguido.

Asimismo, Núñez Feijóo también se ha referido a las críticas de Caballero y de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a su gestión sanitaria, destacando el “esfuerzo titánico para hacer hospitales” de la Xunta de Galicia.

“El PSOE y el BNG están detrás de las plataformas que solicitan al Sergas hacer hospitales para que después sus alcaldes no cedan ni un metro de terreno para hacer esos hospitales, igual que pasan con las residencias”, ha zanjado.