Feijóo pide a Sánchez que "rectifique" y convoque una Conferencia de Presidentes

Santiago de Compostela, 22 abr (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóó, ha insistido este miércoles en que el titular del Gobierno, Pedro Sánchez, "rectifique" su intención, anunciada hoy, de no convocar una Conferencia de Presidentes para abordar la situación del "post estado de alarma".

En una conferencia de prensa tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, ha advertido además al Gobierno que Galicia seguirá expidiendo sus certificados de vacunación porque "no ve contradicción" con que haya posteriormente un único pasaporte de vacunas a nivel europeo y con una única plataforma.

"Lamento que no haya un modelo único de certificación, pero si esperamos a esto no hacemos certificados de vacunación hasta que termine el proceso", ha apuntado, después de que ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtiese de que el certificado digital para facilitar la movilidad tiene que ser "uno" a nivel nacional y europeo y no "un cúmulo" de ellos autonómicos.

Núñez Feijóo ha recriminado al Ejecutivo central su "empeño" en oponerse a cualquier avance por parte de las comunidades autónomas frente a la covid-19 "sin proponer nada alternativo", con lo que se refería no solo al certificado sino también al recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley de salud de Galicia.

A este respecto, ha asegurado que en la ley "no se dice en ningún momento" que la vacunación es obligatoria, por lo que si este es el problema que ve el Gobierno en la normativa "no hay pleito" ya que el Ejecutivo gallego "no puede obligar a aquello que no tiene competencias para obligar".

Así que "si la cuestión es que quede claro el tiempo del verbo que se utiliza o la expresión utiliza en un apartado y que puede dar lugar a interpretar que la vacuna en Galicia es obligatoria, por supuesto que estamos dispuestos a concretar y explicar lo que se considere oportuno porque no es así ni fue así", ha aseverado.

En todo caso, ha pedido "concreción" al respecto, tras la primera reunión técnica con el Ministerio de Política Territorial de la que los representantes de la Xunta salieron "bastante satisfechos", según Núñez Feijóo.

"Se nos dice que podemos adoptar esas decisiones que establece la ley, pero que hay dudas de que las podamos regular", ha explicado, por lo que espera poder concretar de que se les "acusa" para poder solucionar este conflicto cuanto antes.

Tras la reunión semanal del Gobierno gallego, Núñez Feijóo ha destacado que en Galicia ya se han vacunado cinco veces más personas que las que se han contagiado hasta el momento por la covid-19, mientras que España aún acaba de superar con los vacunados el número de contagiados.

Algo que, a su juicio, acredita que Galicia lleva "un ritmo superior" de vacunación que otras autonomías, aparte de que también tienen un menor número de contagiados.

El ritmo de vacunación continuará según el número de dosis recibidas lo permitan, ha dicho el presidente gallego, quien ha resaltado que el 78 % de los mayores de 70 años ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, con lo que esto supone de avance en la inmunización del grupo de edad más vulnerable ya que concentra el 90 % de la mortalidad.

Ha lamentado que se pueda dar la sensación de "informaciones poco fiables o incluso contradictorias", sobre todo en referencia alas vacunas de Janssen y AstraZeneca, pero ha garantizado a todos los convocados a vacunarse que este es "el remedio único y seguro" contra la covid-19 porque "es mucho mejor vacunarse que infectarse".

Con respecto a la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca para quienes ya han recibido la primera, ha apuntado que hay posibilidad de ampliar un poco más ese período entre las dos para que finalice por completo el ensayo clínico, pero ha insistido en pedir una respuesta "en poco tiempo".

Además, ha insistido en que el Instituto Social de la Marina (ISM) debe vacunar a los marineros con la vacuna de Janssen, que es monodosis, de una "manera prioritaria".