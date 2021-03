Feijóo: Si el PP no logra mayoría absoluta Iglesias exigirá Madrid a Sánchez

Santiago de Compostela, 15 mar (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si su partido no logra mayoría absoluta el próximo 4 de mayo el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, "le dirá al presidente Sánchez que si quiere seguir siendo presidente del Gobierno" él lo será de la Comunidad de Madrid.

Feijóo afirma que Ayuso "va a pactar con los madrileños"

Tras una recepción al equipo de fútbol sala femenino Pescados Rubén Burela FS, Núñez Feijóo ha afirmado que lo que él le ha escuchado a la presidenta de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y lo que ha "hablado con ella" es que el PP aspira a lograr una mayoría suficiente para gobernar.

"Ganar de forma clara y agrupar el voto de centro derecha. Si se divide en dos hay posibilidades de que Pablo Iglesias pueda ser presidente de la Comunidad de Madrid. Imagino que Iglesias, en caso de que el PP no tenga mayor absoluta, le dirá al presidente Sánchez que si quiere seguir siendo presidente del Gobierno central el presidente de la Comunidad de Madrid será el señor Iglesias", ha afirmado.

Para Núñez Feijóo, ese sería el "objetivo" y la "ambición" de la candidatura de Pablo Iglesias, anunciada este lunes, dado que desde el principio "dimitió" de sus responsabilidades como vicepresidente del Gobierno y responsable de los servicios sociales.

"Juega a ser presidente de la Comunidad de Madrid, independientemente de que quede segundo o tercero; y si se divide el voto de centro derecha en dos puede ocurrir", ha advertido.

Por lo tanto, ha insistido, el objetivo del PP en Madrid es aglutinar el voto, que siga un gobierno de centro derecha, que "mantenga políticas económicas eficaces, políticas fiscales atenuadas y que tenga la libertad como principio fundamental inspirador de la convivencia".

Sobre la forma en la que Iglesias ha hecho su anuncio y ha propuesto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como su posible sustituta en la Vicepresidencia del Gobierno, Núñez Feijóo ha considerado que es "el colmo de una broma política de mal gusto".

"No le oculto que estoy asombrado, esto no es la política, es la antipolítica. La política es el respeto a las formas, a los procedimientos, algo serio. En este momento la política española se ha convertido en un carnaval y yo no concibo así la política", ha concluido.