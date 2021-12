Felipe González incide en que la pandemia no acabará hasta vacunar a África

Santiago de Compostela, 1 dic (EFE).- El expresidente del Gobierno Felipe González ha remarcado este miércoles la necesidad de garantizar el acceso equitativo a las vacunas en África porque de lo contrario, ha asegurado, "no hay ninguna posibilidad de que Europa acabe con la pandemia".

Durante la jornada de conclusiones de la XXVI Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, celebrada en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura de Santiago, González ha puesto el foco en la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, que demuestra la importancia de la "solidaridad" entre países.

"Vamos a ser solidarios, pero si no alcanzan a ser solidarios, sean egoístas inteligentes, porque mientras no se vacune a África no hay ninguna posibilidad de que Europa acabe con la pandemia", ha proclamado.

A juicio el expresidente, si no se consigue un acceso universal a la vacuna es "imposible que cualquier sociedad esté a salvo", por lo que ha he hecho un ruego: "Por favor, hagamos un ejercicio de egoísmo inteligente".

Felipe González ha opinado, además, que los poderes públicos no están enfocando la covid como una "pandemia", sino más bien como una cuestión de "protección nacional" de los propios países.

"Pero no, no va de eso, lo siento mucho", ha resumido el expresidente, que ha insistido en la urgencia de potenciar la cooperación entre países.

Además, González ha asegurado que las "consecuencias" de la pandemia serán muy diversas en cada rincón del mundo, por lo que ha apremiado a los políticos a trabajar para dar "certidumbres" a la sociedad después de dos años marcados por las "incertidumbres".