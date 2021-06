El Festival de Granada cumple 70 años de historia recogidos en una exposición

Granada, 17 jun (EFE).- Con motivo del 70 aniversario del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, una exposición repasa a través de fotos, objetos y creaciones artísticas la amplia trayectoria del certamen, que arranca este jueves su edición más larga bajo el epígrafe "El sueño de una noche de verano".

'Un mosaico de lenguajes' es el nombre de la exposición que hasta el próximo 25 de julio acercará al espectador a los inicios del Festival, en 1952, y a los espectáculos, artistas, actividades culturales y producciones discográficas vinculadas a él.

Desde unas zapatillas de ballet de Tamara Rojo hasta unas botas de baile del director y coreógrafo José Antonio o el gorro de "Yocasta" de Nina Pawlowsky utilizado en 'Oedidus Rex', de Igor Stravinsky, exhibe la muestra, que incluye entradas de la época y producciones discográficas de actuaciones enmarcadas en el Festival.

También curiosidades como un cómic de Walt Disney de los años sesenta y reeditado en 1991 que narra la historia de Mickey y Minnie Mouse como reporteros de prensa norteamericanos desplazados para visitar España y Granada y cubrir su Festival de Música y Danza.

Organizada por el Festival en colaboración con el Legado Andalusí y el Patronato de la Alhambra y Generalife, la exposición muestra montajes caleidoscópicos, un mosaico especial dedicado al FEX -la extensión del Festival-, partituras, dedicatorias, premios, folletos históricos, un fragmento del poema de Ángeles Mora 'Yo, feminista' o el recuerdo de la visita del Príncipe Carlos de Inglaterra.

Según ha explicado a Efe su comisario, el exdirector del Festival Enrique Gámez, la disposición y estructura de la exposición pretende evocar los jardines y patios de la Alhambra, donde se celebran la mayoría de los conciertos, a través de fragmentos y poemas recubriendo las paredes, como ocurre en muchos espacios del monumento nazarí.

En concreto, en el centro de la muestra y a modo de estanque hay siete vitrinas temáticas que abordan, entre otros aspectos, el paso de artistas y obras por el Festival, su Patrimonio Histórico y Artes Escénicas, los Cursos Manuel de Falla y Juventud, los conciertos populares del FEX y todo lo relacionado con el mecenazgo.

Serán 110 espectáculos de música y danza los que se sucederán durante los 32 días de duración del certamen, que este año rendirá además homenaje a los tres protagonistas de 1952, el año inaugural del Festival: Antonio 'El bailarín', Ataúlfo Argenta y el guitarrista Andrés Segovia.

Al sueño que supuso para el público institucionalizar por primera vez el Festival en 1952 responde el lema de esta edición, que arrancará esta noche en el Palacio de Carlos V con un concierto visual concebido por el cineasta granadino José Sánchez-Montes.

Lo protagonizará la enigmática 'Noche transfigurada' de Arnold Schoenberg en los atriles, seguida de la popular página de Felix Mendelssohn, basada en el texto original de 'El sueño de una noche de verano', ambas interpretadas por la Orquesta y Coro Ciudad de Granada bajo la dirección del director británico Paul McCreesh.

El tema de la noche estará también presente en otras obras como 'Night Music', 'Night of the Four Moons', 'Noches en jardines de España' o 'El amor brujo' de Falla (Orquesta Nacional de España).

El flamenco tendrá una destacada presencia en esta edición del Festival con actuaciones como la del Ballet Flamenco de Andalucía, que bajo la dirección de Úrsula López homenajeará a Antonio 'El bailarín' con una nueva producción coreográfica en la Plaza de los Aljibes, como en 1952, titulada 'Antonio, cien años de arte'.

Y como preludio de la celebración del centenario del I Concurso de Cante Jondo que se conmemorará en 2022, el Festival, dirigido por Antonio Moral, acogerá un amplio programa de flamenco que contará con las actuaciones, en La Chumbera del Sacromonte, de Argentina; Pansequito; Rocío Márquez; el trío formado por Cancanilla, Yeyé y Guadiana, y la cantaora Macanita.

El Cigala, con un recital íntimo, también actuará en el Festival, donde el jazz hará acto de presencia de la mano de Jorge Pardo y Chano Domínguez; la voz de Martirio, que homenajeará al músico cubano Jacinto Villa Fernández, y el cabaret de Ute Lemper, entre otras actuaciones.