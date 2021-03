La francesa Françoise Hardy no volverá a cantar debido a un cáncer

París, 18 mar (EFE).- La cantante Françoise Hardy, una de las musas de los años sesenta en Francia, aseguró este jueves que los efectos del cáncer de faringe que padece hacen que no pueda volver a cantar.

La intérprete indicó en el semanario Paris Match que las 45 sesiones de radioterapia a las que se ha sometido la han dejado "sin saliva", entre otras consecuencias.

"Tengo constantes problemas respiratorios y crisis de asfixia, por no hablar de hemorragias nasales interminables. No tengo miedo a la muerte, pero tengo mucho mucho miedo a sufrir", recalcó Hardy, conocida por canciones como "Le temps de l'amour" o "Comment te dire adieu", escrita por Serge Gainsbourg.

La cantante, de 77 años de edad, añadió que los tratamientos la han dejado también sorda de una oreja.

"No podré volver a cantar nunca, pero no me atormenta. He escrito tantas buenas letras que sin duda he agotado mis reservas", subrayó en esa entrevista.

Hardy lamentó además que Francia no autorice la eutanasia: "Cuando mi sufrimiento sea todavía más insoportable, lamentablemente no tendré el alivio de saber que me puedo aplicar la eutanasia. Francia es inhumana en ese aspecto".

La cantante se sinceró con motivo de la publicación de "Chansons sur toi et nous", que recoge todas las letras de sus canciones entre 1962 y 2018, y que en un primer momento rechazó recopilar porque consideraba que sus primeros textos eran "demasiado malos".