Francisco Camps considera que Bárcenas no es una amenaza para el PP

Madrid, 7 feb (EFE).- El expresidente de la Generalitat valenciana y exdirigente del PP Francisco Camps asegura en una entrevista que hoy publica el diario La Razón que el extesorero Luis Bárcenas no es una amenaza para el Partido Popular.

"Si Bárcenas cree en su honorabilidad y en su inocencia lo que tiene que hacer es defenderse con su gestión y su patrimonio", asegura Camps, quien afirma que nadie le ha demostrado que Bárcenas repartiera sobresueldos para cargos del PP.

"Yo creo en la honorabilidad de todos mis compañeros del partido y nadie ha aportado ninguna prueba fehaciente, ni real ni seria, de que esto sea así", refiere en la entrevista.

A juicio de Camps, "no tiene sentido que Gürtel sea la serie «Cuéntame», organizada en su momento por Garzón y por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Coleccionar fascículos desde hace 15 años en entregas anuales no es admisible", y agrega que "alguien está detrás de seguir manteniendo en el candelero esta cuestión para que el partido no tenga posibilidad de salir airoso de estos embates".

Preguntado si pondría la mano en el fuego por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, Camps, que afirma haberse sentido abandonado por el PP, responde: "Creo en la honorabilidad de Rajoy, de Aznar, de Cospedal, de Acebes y de Trillo. En la de todas las personas que sacaron al partido hacia delante. Creo que Bárcenas volverá a fallar en esta nueva intentona de manchar a todas las personas que estaban con él en la sede nacional del partido".

Asegura que no guarda rencor a nadie en el PP y cree que aún tiene mucho que aportar al partido "de experiencia, de trabajo y de ilusión", y a la pregunta de si le gustaría optar a la alcaldía de Valencia comentó que le encantaría si se lo propusieran.

A preguntas del diario sobre si asume alguna responsabilidad en los casos de corrupción que se sucedieron y hundieron al PP valenciano, Camps destaca que "ya son doscientas personas las que durante estos años han visto en la Comunidad Valenciana que las causas abiertas eran archivadas" y 60 "las causas abiertas y cerradas por la Justicia durante esta última década".

Preguntado por la situación política actual, el ex dirigente popular considera que "tenemos al peor Gobierno posible al frente de los destinos de España. Nadie está pensando realmente en España ni en los españoles; sino en desarrollar un plan ideológico, que incluye el acercamiento de etarras para pactar con Bildu y blanquear el golpe del 1 de octubre para pactar con ERC".

Para Camps, "si el centro derecha va unido a las próximas elecciones, gobernará por mayoría absoluta", si no, "volverá a gobernar la coalición social comunista"