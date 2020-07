Galicia encara una selectividad sin incidentes a pesar de la pandemia

Santiago de Compostela, 7 jun (EFE).- Galicia encara este martes su primera jornada de selectividad, que se ha desarrollado "sin incidentes" y con una "amplia colaboración" en cuanto a las medidas de seguridad y control desplegadas para hacer frente al coronavirus, a pesar de que este año se ha registrado un número mayor de matriculaciones.

El arranque de la ABAU se ha desarrollado con normalidad, con los nervios típicos del momento, los repasos de última hora y la novedad de las mascarillas, los geles hidroalcohólicos y los itinerarios de entrada y salidas y la distancia de seguridad de 1,5 metros ya características de la pandemia.

Según el delegado del rector de la Universidad de A Coruña, Pedro Armas, "el protocolo ha funcionado" y las entradas de los alumnos en las diferentes sedes se ha realizado "de manera ordenada y secuencial".

"Los accesos a los centros educativos donde celebramos las pruebas estaban como nunca. Ha habido tal orden, silencio, separación...", explica a Efe Armas, que considera que este año ha habido una "tranquilidad atípica" frente al habitual "bullicio" de los primeros minutos de la prueba.

Para él esto se ha debido al "estricto protocolo" de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) y a la colaboración y concienciación tanto de alumnos como de vocales y representantes de centros.

Estos últimos han sido, según Armas, una figura "fundamental", ya que con el centro normalmente vienen a las pruebas un profesor o profesora para acompañar a los alumnos pero este año han colaborado mucho a la hora de "organizar los accesos y las colas desde fuera de la facultad".

Así, a la hora de la presentación, entre las 09:00 horas y las 10:00 horas -tiempo que normalmente se dedica para la colocación de los alumnos- todos han entrado "rapidísimo" y según Armas "incluso ha sobrado tiempo" porque todos venían "muy bien aleccionados".

"Hay que consolidarlo para el futuro porque ha funcionado muy bien. Al haber reducido el número de alumnos por comisión o sede y al haber multiplicado el número de vocales, todo se hace de modo más tranquilo y controlado", asegura.

LAS PREGUNTAS

El primero de los exámenes ha sido el de 'Historia de España', en el que han caído comentarios de texto referentes al reinado de Fernando VII, el periodo de la Restauración o sobre política económica durante el Franquismo, además de preguntas acerca de la romanización, el régimen feudal o el reformismo borbónico.

Las pruebas también han tenido que adaptarse a la situación generada por el coronavirus y la suspensión de las clases antes de lo habitual, por lo que este año el formato de la prueba era distinto a otros y permitía mayor opcionalidad, de modo que se podían elegir para responder un máximo de dos preguntas de las cuatro que había, en lugar de los modelos de examen tradicionales.

La siguiente prueba, a las 12:00 horas, ha sido Lengua Castellana y Literatura, en el que los alumnos han tenido que comentar un texto de la periodista Nuria del Saz sobre inclusión en educación.

Para esta prueba, los estudiantes han tenido que responder a un máximo de cinco preguntas de un total de ocho, combinándolas a su elección.

Al salir de la prueba, en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, Gabriela ha afirmado que ha sido una selectividad "extraña" por la separación entre las personas y por los protocolos de seguridad, aunque asegura que finalmente han podido realizarla "sin mascarilla" una vez que ya estaban sentados en el pupitre.

"Al entrar al aula y empezar el examen las podíamos quitar pero para acceder y en las zonas comunes había que llevarla puesta", ha matizado.

Andrea comenta que "había muchos nervios al entrar" pero que "una vez que te sientas y te dan el examen te tranquilizas", sobre todo cuando "conoces a todo el mundo a tu alrededor, que está en la misma situación".

"Yo ya estaba nerviosa de por sí, con el coronavirus y sin el coronavirus", comenta Lara, que siente lo mismo que su compañera y dice que tras realizar la prueba no le parece "para tanto" porque lleva "todo el año preparándonos para esto".

Todos los alumnos coinciden en que se ha desarrollado todo con normalidad y que todos sabían perfectamente lo que tenían que hacer y tenían claros los protocolos al acceder a los diferentes centros.

No obstante, en los exteriores de la facultad de Derecho de la USC se han producido algunas aglomeraciones de algunos alumnos que no llevaban la mascarilla puesta, algo que tal y como afirma Armas "no se puede controlar", porque ya están fuera del recinto.

"Una vez en el campus son los alumnos los que tienen que asumir su propia responsabilidad en el exterior en cuanto a la distancia. Nosotros hemos evitado abrir cafeterías y comedores para que no hubiese concentraciones. Pero fuera de la facultad es difícil controlar", explica.

Según la presidenta de la comisión 03 de la sede de la Facultad de Derecho de la USC, Carolina Terrón, para esta "atípica selectividad" se han abierto muchas facultades que nunca fueron sedes y se han abierto nuevas sedes en institutos y en otros centros.

RÉCORD DE MATRICULACIONES

A pesar de que se han matriculado más alumnos este año, ha habido menos alumnos por centro -387 en la Facultad de Derecho de la USC- y también menos por aula, unido a que ha habido muchos más vocales y cada centro educativo "sabía de antemano a qué aula debía ir y por qué puerta tenían que entrar, además de la hora".

Entre los dos exámenes, la media hora de descanso se empleó para ventilar las aulas, porque no daba tiempo para limpiar", cuenta Terrón, que afirma que en las dos horas que hay hasta la el examen de las 15:30 sí que se ha procedido a la higienización de los espacios, algo que se repetirá al final de cada jornada.

Terrón habla de una reducción mínima de aforo por aula del 50% y en su sede ha habido el doble de vocales y muchas más aulas, pues han pasado de 4 a 13.

Según ha expresado, de momento no se ha registrado ninguna falta de asistencia por coronavirus y las pequeñas incidencias que han surgido tienen que ver con "despistes" como "no traer el DNI".

NORMALIDAD EN A MARIÑA

En cuanto a la comarca de A Mariña, en Lugo, a pesar de las estrictas medidas de seguridad y del protocolo establecido con motivo del brote de coronavirus detectado en la comarca, no se han registrado incidencias en la primera de las pruebas de la ABAU, que se ha realizado en el IES Vilar Ponte de Viveiro.

Según el delegado de la USC en la CIUG, Celso Rodríguez, cada uno de los examinados recibió indicaciones precisas sobre la puerta por la que tenía que entrar y el recorrido que tenía que hacer para llegar a su sitio.

Además, para evitar “contacto físico” entre los participantes en la prueba, cada alumno tenía asignada previamente una mesa con su nombre.

Por otra parte, el espacio en el que se desarrollaron las pruebas, un “pabellón muy amplio”, estaba dividido “en cuatro zonas”, para evitar que se mezclasen alumnos de diferentes centros educativos.

También para prevenir posibles contagios, se les exigieron a los alumnos las correspondientes medidas de protección personal, como el uso de la mascarilla o aplicar solución hidroalcohólica en sus manos.

LA VOZ DE LOS ALUMNOS

"En clase nos recomiendan tenerla puesta pero durante la realización la podemos sacar. Yo, como llevo gafas la saqué y al salir del examen se me olvidó ponérmela y tuve que volver a entrar a clase a por ella", asegura Tania, una de las estudiantes que ha realizado la prueba en Viveiro.

Por otro lado, otra de las alumnas afirma que en la clase eran solo "15 alumnos", cuando "normalmente solía haber más de 25" y añade que en su caso particular permaneció con la mascarilla "todo el rato", aunque "de vez en cuando la sacaba para coger aire".

Por último, Kiko critica que en las aulas tengan que permanecer todos a una distancia de dos metros "cuando fuera hay 60 personas todas juntas echándose el aliento unas a otras".

De hecho, a las afueras del IES Vilar Ponte la policía local de Viveiro ha recordado a los alumnos, que se agolpaban a las afueras del centro que debían tener la mascarilla puesta y respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros. EFE

