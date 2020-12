Gómez-Reino ve "incomprensible" que el BNG rechace unos presupuestos "vacuna"

Santiago de Compostela, 4 dic (EFE).- El portavoz de Galicia en Común y líder de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, ha considerado "inaudito" que el BNG haya votado en contra de los presupuestos para 2021 que son "una vacuna" contra la pandemia.

En un comunicado, Gómez-Reino ha señalado que "es difícil entender que unos presupuestos que concitan el respaldo de todas las fuerzas progresistas del arco parlamentario, de todas excepto una, se diga que no son sociales".

A su parecer, la postura de los nacionalistas gallegos "es incomprensible e inédita" al decidir con su voto separarse del "bloque de la investidura" y de otras fuerzas nacionalistas como Bildu o ERC.

"No es que no lo entendamos nosotros, es que no lo entienden sus votantes", ha enjuiciado Gómez-Reino.

A este respecto, el diputado de Galicia en Común ha sostenido que "también es difícil comprender que una fuerza que aspira a mejorar las cuentas presente una enmienda a la totalidad que cierra las puertas de cualquier negociación".

Asimismo, según ha señalado, de las 234 enmiendas parciales que presentó el BNG "más de 200 no cumplían con los requisitos legales para ser aprobadas".

De este modo, Gómez-Reino ha lamentado la posición del BNG pero ha aplaudido que los presupuestos hayan recibido luz verde en el Congreso porque "incrementan el gasto social en todas las materias centrales como sanidad, enseñanza, vivienda, dependencia y cuidados y sitúan a Galicia entre los territorios con mayor inversión por habitante".

"Estas cuentas son buenas para Galicia y son buenas para el conjunto del Estado. Ahí están los datos", ha resumido Gómez-Reino que remarcó que los nuevos presupuestos del Gobierno de coalición suben las inversiones en las cuatro provincias gallegas.