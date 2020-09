González: el fondo de reconstrucción es "la gran noticia" de cambio en Europa

Plasencia (Cáceres), 14 sep (EFE).- El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este lunes que el fondo de reconstrucción europeo por la COVID-19 es la "gran noticia" en el cambio de las políticas europeas respecto a la anterior crisis económica, además de una "gran oportunidad" para España.

González ha participado como ponente en la inauguración del curso "Las políticas de Cohesión y Solidaridad en la Unión Europea" que, organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste dentro de su programa formativo Campus Yuste, se celebra en la modalidad a distancia hasta el viernes, día 18.

En su intervención, ha señalado que frente a las políticas de austeridad de la crisis económica de 2008 en adelante, las políticas europeas "de hoy nos han dado una buena noticia y es que Europa ha reaccionado justamente en la dirección contraria a la que tomaron entonces.

"En la crisis provocada por la pandemia y a diferencia de su reacción tardía en la anterior, el Banco Central Europeo nos acompaña desde el minuto uno con la creación de un fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros que, además, pueden tener un efecto multiplicador de inversiones", ha asegurado.

Felipe González ha llamado la atención ante el hecho de que en España el grado de ejecución de los fondos estructurales y de cohesión es muy bajo y se sitúa entre los más bajos de Europa.

"Esto ha ocurrido en los últimos cuatro años, de tal forma que el hecho de que ejecutemos el 30, 37, 40 o 42 por ciento del dinero disponible en los fondos estructurales o cohesión es una tragedia de gestión que no tenemos más remedio que analizar críticamente porque implica a todos los responsables políticos de todas las administraciones", ha dicho.

González ha defendido que si advierte sobre esta situación "es porque ahora se nos viene la enorme oportunidad de administrar en los próximos años un fondo de 750.000 millones, de los que España le corresponde, porque ha padecido más la crisis de la COVID-19, 140.000 millones, y esto es mucho dinero".

En este sentido ha indicado que le "preocupa mucho la confusión que se está produciendo" y ha explicado que el fondo de reconstrucción "es para inversiones, con objetivos que se han prefijado para recuperar el aparato productivo, ganando eficiencia y competitividad, en digitalización de administraciones y empresas, o para luchar contra el cambio climático".

"Son inversiones y no transferencias presupuestarias y lo digo porque he oído a un líder político afirmar que hay que territorializar el fondo que llegue a España y, además, ha solicitado un anticipo de esa parte que me puede corresponder porque tengo problemas de liquidez".

También ha subrayado que no es necesario un presupuesto para recibir los fondos "pero la credibilidad de España frente a los socios disminuirá si tenemos que presentar un presupuesto prorrogado ya en el cuarto año de ejercicio habiendo ocurrido todo lo que ha ocurrido".

"Necesitamos un presupuesto y acuerdos transversales en áreas de consenso amplias entre los responsables políticos, económicos y sociales y en todos los niveles de la Administración para darle un buen a los instrumentos de solidaridad europeos recién creados", ha concluido.