Hay Festival Segovia acoge una muestra de la fotoperiodista Maysun Abu-Khdeir

Segovia, 7 sep (EFE).- Hay Festival Segovia ha presentado este martes la exposición "To exist is to resist", que recoge una selección de 126 imágenes tomadas "desde las tripas" por la fotoperiodista independiente hispano-palestina Maysun Abu-Khdeir desde 2006 hasta 2018 en lugares como España, Cisjordania y Gaza.

En una rueda de prensa celebrada en La Alhóndiga, el centro cultural donde puede verse la muestra desde este martes, la autora ha explicado su enfoque acerca de un tema que le afecta "personalmente" por su origen: "amplificar" la voz de los afectados.

"Quise aportar mi granito de arena, que era amplificar, que no dar voz, yo no doy voz a nadie, amplifico las voces que los demás tienen, que las tienen preciosas, pero a veces necesitan un 'ampli' para que se oigan en otros rincones del mundo y se entiendan", ha afirmado.

Sobre su trabajo, ha reconocido que ella dispara "desde la tripas": "No planteo el fotoperiodismo como una construcción visual lo que hago es documentar lo que veo, sin artificio", ha comentado.

Acerca de la situación de los palestinos y la manera en que la sociedad lo vive en países como España, ha criticado que a menudo se hable de un "conflicto árabe-israelí", pues, ha matizado, "no es, ni ha sido jamás, un conflicto, es una ocupación".

"No son dos fuerzas iguales, es un país que tiene además una fuerza militar, de las mayores del mundo, ocupando una tierra, ocupando, no solo un territorio o un espacio, sino la vida de las personas, es una apropiación cultural, una apropiación de la vida diaria, de las calles, de la identidad", ha apuntado.

La reportera gráfica ha reivindicado el papel del fotoperiodista, el cual considera "algo muy necesario hoy en día": "Nos hace falta como sociedad, para mirarnos un poco a los ojos y reflejarnos cómo somos".

"La figura del fotoperiodista es la de gritar '¡Fuego!, aquí hay un fuego y necesitáis prestar atención', somos los voceros un poco de las cosas que suceden en el mundo", ha reivindicado.

En la presentación han participado la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero; el vicepresidente de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, Víctor Lerena, y el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Aurelio Martín, en nombre de las instituciones que han colaborado con la exposición.

Según ha detallado la autora, la muestra está dividida en cinco secciones y la primera de ellas, titulada "Before", recoge fotografías realizadas en su primer viaje a Oriente Medio, con imágenes tomadas en Cisjordania en 2006.

A continuación, por las salas de La Alhóndiga, una construcción del siglo XVI que sirvió como almacén de grano para la ciudad, se extiende el segundo capítulo, "Out", con fotografías de la comunidad palestina en España, en la frontera entre Siria e Irak y en Alepo (Siria).

"In" cuenta la historia a través de imágenes de la vida de los palestinos en Gaza durante la ofensiva israelí en 2014, "Aftermath" ahonda en la posguerra en ese mismo territorio y "Still Alive" se centra en la supervivencia y resistencia del pueblo palestino en el mismo lugar cuatro años después de la guerra.

Esta tarde se celebran cuatro conversaciones en el marco del Hay Festival Segovia, en una jornada previa al grueso de la programación, que discurrirá entre el 16 y el 19 de septiembre.

Una de ellas estará protagonizada por Maysun Abu-Khdeir, que charlará sobre su trabajo y trayectoria con el periodista Aurelio Martín.

También el etnomusicólogo Juan Delgado conversará con la compositora Sheila Blanco sobre la tradición cultural de la España Vacía y, después, el escritor Ray Loriga dialogará con el productor de cine Enrique López Lavigne.

En la localidad segoviana de Pedraza, el bisnieto del pintor Ignacio Zuloaga, Enrique Laborde, y una de las comisarias de la exposición "Zuloaga en el París de la Belle Époque", Leyre Bozal, charlarán junto al director del diario segoviano El Adelantado, Ángel González.