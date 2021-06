Hernández de Cos ve inevitable la reducción de empleo de la banca por la baja rentabilidad

Madrid, 25 jun (EFE).- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha indicado este viernes que serán "inevitables" las reducciones de empleo en el sector bancario debido a la menor rentabilidad de los bancos.

Hernández de Cos, que ha clausurado el curso de verano que organiza anualmente la Apie en la sede de la UIMP en Santander, ha afirmado que los supervisores ponen especial énfasis en la necesidad que tiene la banca de ganancias de eficiencia y reducción de costes, que ha dicho sólo "son compatibles con reducciones de empleos", algo que se ha visto en otros sectores afectados por fuertes reestructuraciones.

Además, en el caso de la banca ha señalado que han aparecido nuevos competidores que les están quitando negocio.

Ha exEplicado el motivo por el que para los supervisores, como el Banco de España, la rentabilidad de los bancos es tan importante y ha dicho que se trata de la "primera línea de defensa" ante una crisis antes de tocar los colchones de estabilidad.

El gobernador ha destacado que eso acaba generando problemas de estabilidad financiera y "eso ya sabemos cómo acaba".

En cuanto a la recuperación del reparto de dividendos en la banca, ha dicho que la recomendación que hicieron los bancos centrales durante la crisis para que dejaran de pagara dividendos "fue una decisión muy acertada", pues ha mejorado la solvencia de las entidades.

La recomendación está vigente hasta diciembre y, dado que la situación económica ha cambiado, en julio y septiembre se podría publicar una decisión que no está tomada.

Respecto a las remuneraciones que cobran los directivos de banca, ha indicado que los supervisores bancarios sólo pueden limitar la remuneración variable cuando hay problemas de solvencia.

En la situación de crisis, los bancos centrales hicieron una recomendación para que se limitara y no le exigieron, pues no era momento para señalar uno por uno a los bancos y ver si tenían problemas de solvencia para no provocar el "pánico", ha manifestado, Hernández de Cos.

No obstante, ha dicho que la recomendación ha sido muy efectiva y sigue vigente hasta septiembre.