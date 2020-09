"HIT": la realidad de las aulas y el sistema educativo en España, a examen

Vitoria, 1 sep (EFE).- Los métodos nada convencionales del brillante pedagogo Hugo Ibarra Toledo (HIT), al que da vida Daniel Grao, ponen patas arriba un colegio en el que la disciplina brilla por su ausencia. De esta premisa parte "HIT", la serie que RTVE presenta este martes en el FesTVal en la que se ofrece un profundo análisis del sistema educativo en España.

La vuelta a las aulas se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza en estas últimas semanas en nuestro país. Ante una pandemia mundial y el miedo a la infección por coronavirus, el retorno a los colegios y universidades provoca que todas las miradas se centren ahora en el mundo educativo.

En este contexto en el que la educación toma gran relevancia, RTVE acerca hasta el FesTVal de Vitoria "HIT", su nueva serie, en la que se hace un delicado retrato del mundo de la educación en nuestro país. Su presentación, este martes en el Palacio de Congresos Europa, ha contado con la presencia de su creador y codirector Joaquín Oristrell y parte del elenco, encabezado por su protagonista, Daniel Grao (HIT).

"Si el coronavirus ha dejado en primera línea al sistema sanitario, el sistema educacional está por revisar", comenzaba afirmando Grao en su intervención, a lo que añadía: "Este proyecto sirve para hacernos conscientes de lo que está pasando en nuestra sociedad".

La gran apuesta de ficción de RTVE, que produce en colaboración con el Grupo Ganga y que aún no tiene fecha de estreno en TVE, busca contar la realidad de padres, profesores y alumnos ante una situación ciertamente adversa en la que el vandalismo y la falta de disciplina se han hecho dueños del lugar, en este caso en el colegio Anne Frank.

La llegada al centro de Hugo Ibarra Toledo (HIT), un díscolo, egocéntrico pero brillante pedagogo que levanta odios y pasiones a partes iguales, se convierte en el punto de inflexión en esta historia en la que se ofrece un análisis y, al mismo tiempo, una crítica al sistema educativo en España.

"'Hit' plantea una cosa y es que para dejar de estar en la situación en la que creemos que estamos tenemos que ser conscientes de que no estamos bien, de que estamos enfermos, de que estamos en un sistema que se está muriendo y que la clave en ese sistema es el colegio", ha explicado Oristrell.

"Guste más o menos la serie, el tema que trata es importante y eso es lo que nos movió a hacerla", ha añadido el creador, "No en todos los colegios hay coches que se queman ni se producen actos vandálicos de ese nivel, pero sí en muchos hay acoso, profesores que piden la baja por depresión, padres que no saben cómo actuar y alumnos que tienen mucho dolor y no saben cómo manifestarlo. Eso hay que contarlo".

La realidad de esos adolescentes, a los que dan vida Carmen Arrufat -nominada al premio Goya a la mejor actriz revelación por "La inocencia"- Nourdin Batán, Oriol Cervera, Gabriel Guevara, Ignacio Hidalgo, María Rivera, Leire Cabezas, Melías y Krista Aroca, toma protagonismo en esta historia en la que se ofrece un fiel reflejo, según destacan en la rueda de prensa sus protagonistas, de los problemas que podemos encontrar en las aulas españolas.

El joven elenco ofrece el punto de vista de los alumnos mientras que personajes como el de Olaya Caldera (Ester, directora del centro) o los padres de los estudiantes se convierten en el contrapunto dentro de la trama. Sin embargo, es el tercer pilar -HIT- de este triángulo poco amoroso el que toma las riendas para guiar al espectador.

Subidos en los hombros del polémico HIT, el espectador toma nota de conflictos y situaciones que, cada día, podrían estar sucediendo en las aulas de nuestro país. Es la lengua afilada y sin filtros de HIT - al que los valores tradicionales del sistema educativo, prácticamente, le dan risa- la que verbalizará todo aquello que la tendencia a lo ‘políticamente correcto’ no nos permite decir (aunque queramos).

"Es una historia necesaria", apunta Grao, "Sin adoctrinar ni ser partidarios de nada, lo que queremos hacer con ‘HIT’ es abrir melones y generar debate".

Así pues, temas como la soledad de los jóvenes dentro de la falsa realidad de las redes sociales, el sexo, las adicciones o la falta de estímulos en el sistema de enseñanza actual serán los hilos conductores de este proyecto de diez capítulos creado por Oristrell, quien codirige junto a Álvaro Fernández Armero y Elena Trapé.

Pequeños destellos del mítico "Compañeros" (1998), que fue una de las primeras series que se “atrevió” a mostrar de manera más gráfica las preocupaciones y obsesiones de los adolescentes, vienen a la mente cuando uno se sumerge en el primer capítulo de "HIT".

Sin embargo, en la producción de 2020, que ha contado en su proceso de escritura con el asesoramiento de diferentes asociaciones vinculadas a la educación, se observa y queda bien patente desde sus primeros minutos que serán la crítica al sistema educativo vigente y la apuesta por métodos alternativos, encarnados en el personaje de HIT, los puntos sobre los que gire el proyecto.

Por Patricia Muñoz Sánchez.