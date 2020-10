Homenaje al expresidente argentino Néstor Kirchner en el décimo aniversario de su muerte

Buenos Aires, 27 oct. (EFE).- El peronismo, histórico movimiento político que gobierna actualmente Argentina, homenajea este jueves a uno de sus referentes, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), por el décimo aniversario de su muerte, para lo que se organizaron varios eventos sujetos a las restricciones por la pandemia.

El principal acto tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires, en el que se realizó una ceremonia a la que asistieron personalidades peronistas como el presidente Alberto Fernández y en el que se inauguró una estatua del exmandatario argentino que durante años estuvo en Ecuador.

La estatua fue colocada en 2014 en la sede de la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) en Quito, organismo del que Kirchner fue su primer secretario general, pero fue retirada en septiembre de 2019 después de que la Asamblea Nacional de Ecuador aprobara en agosto su remoción.

EL DISCURSO MÁS DIFÍCIL

El presidente intervino para dar el discurso "más difícil" de su mandato, en una fecha en la que también se cumple un año de las elecciones que ganó Fernández y que supusieron el retorno de un presidente peronista a la Casa Rosada tras los cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

En el discurso, Fernández afirmó que conocer a Néstor supuso "un antes y un después" en su vida, ya que aprendió que "había otra forma de hacer política".

"Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido, y la política era el camino", afirmó el presidente en el acto, en el que también se difundieron mensajes en video de diversas personalidades y de expresidentes como Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).

En el acto no estuvo presente su viuda, la exmandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta Cristina Fernández, quien ayer publicó una carta en la que informó que no asistiría a "actividades públicas u homenajes", en lo que, admitía, "tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible".

"En este 27 de octubre, quiero agradecer a todos cada uno de los argentinos y las argentinas, las muestras de reconocimiento, cariño y amor hacia quien fuera mi compañero de vida", escribió en la carta.

La política publicó este martes dos videos en su perfil de Twitter con imágenes de los inicios políticos y momentos más destacados del expresidente.

VARIOS HOMENAJES

Asimismo hay convocados otros actos a lo largo del día, como una caravana de flores en la que sus seguidores portarán una flor cada uno hasta diferentes puntos emblemáticos, como la Casa Rosada de Buenos Aires.

En el complejo científico Tecnópolis se realizará una instalación integrada por mil flores con la forma y los colores de la escarapela nacional argentina, en un acto que contará con la participación del ministro de Cultura de la nación, Tristán Bauer.

Las mil flores serán plantadas por jóvenes pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y políticas de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Cultura difundirá una charla virtual en homenaje a la figura, las políticas y el legado de Néstor Kirchner, titulada "vengo a proponerles un sueño".

La Secretaría de Gestión Cultural está realizando en todo el país una serie de murales federales llamada "Héroe Colectivo", también en homenaje a la figura del expresidente, en la que participan artistas plásticos independientes, colectivos y organizaciones de muralistas locales.

El CCK también incluirá una serie de actividades culturales en su portal digital como charlas de personalidades de la cultura o una exposición fotográfica.

RECUERDO EN LAS REDES

Al recuerdo de Néstor se sumaron personalidades argentinas e internacionales a través de las redes sociales, principalmente Twitter.

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, publicó un mensaje en el que recordaba la aparición de Kirchner para guiar la salida del país de la fuerte crisis económica iniciada en 2001, mientras que su par de Salud, Ginés González, compartió una foto suya con el fallecido y un mensaje que llama a "salir adelante luchando por cada uno de los derechos de los argentinos y argentinas".

El expresidente de Bolivia Evo Morales, quien reside en Argentina desde el pasado diciembre, empleó la misma red social para pedir que se mantenga el legado de Néstor.

"El mejor homenaje a Néstor Kirchner, a 10 años de su partida, es avivar su legado de integración con amplitud, generosidad y solidaridad; es un camino que debemos seguir para alcanzar la unidad de los países", publicó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también recordó su figura y recomendó un libro que cuenta la vida del expresidente.

"En el marco de los 10 años de la siembra de nuestro hermano Néstor Kirchner, recibí desde Argentina, un libro que recomiendo: 'Néstor El Hombre que Cambió Todo'. Un sentido homenaje a la vida de este gigante latinoamericano", publicó.