Infantil y Primaria en Aragón empezarán el curso en jornada continua

Zaragoza, 21 ago (EFE).- Todos los centros educativos de Infantil y Primaria de Aragón tendrán jornada continua, de 9 a 14.00 horas, con servicio de comedor escolar mientras dure la situación sanitaria por coronavirus, una medida "transitoria" y de "seguridad" que pretende evitar los máximos flujos y movimientos de entrada y salida.

El consejero de Educación, Felipe Faci, ha anunciado esta medida este viernes en rueda de prensa tras reunirse, junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, con representantes del Consejo Escolar de la región, máximo órgano de participación de la comunidad educativa, dentro de la ronda de contactos del Ejecutivo con los distintos actores del sector educativo de cara al próximo comienzo de curso.

Faci, que ha apelado al "consenso" para un curso "especial", ha recordado que su Departamento trabaja en el inicio del curso el próximo 7 de septiembre en el escenario 2, que preveía la existencia de posibles rebrotes por coronavirus, de los tres contemplados en el plan de contingencia que presentó a finales de junio.

Escalonar las entradas, evitar el mayor flujo y movimiento de personas en las entradas y salidas y favorecer la organización del centro son los objetivos de este horario continuo en todos los centros de Infantil y Primaria de Aragón, independientemente de su titularidad, como medida "excepcional" mientras dure la actual situación sanitaria.

El alumnado de Secundaria y Bachillerato, por su parte, seguirá con la jornada que tienen establecida los centros educativos, que, con carácter general, es continua.

El consejero ha destacado que garantizará el "fundamental" servicio de comedor escolar y que el Departamento de Educación quiere ofrecer como servicio básico, al igual que el de transporte. Ha puntado, además, que no comenzará en septiembre el servicio de madrugadores, para el que los centros educativos deben presentar planes específicos que supervisará el Departamento para garantizar que se pone en marcha con las medidas adecuadas.

Es decir, deberán garantizar que el modelo de convivencia estable no se ve alterado, por lo que no estarán el primer día del curso, ha dicho Faci, quien ha añadido que se valorará cómo se desarrollan las actividades extraescolares, que suelen iniciarse después del Pilar, y de las que forman parte los juegos escolares para los que el Departamento ha sacado la convocatoria.

Faci ha señalado que la decisión de iniciar el curso en jornada continua para Infantil y Primaria ya ha sido comunicada en reuniones anteriores a las federaciones de padres de la escuela pública y concertada, si bien ha esperado a hacerla pública este viernes tras la reunión con el presidente del Consejo Escolar.

Se trata, ha incidido, en que es una medida "transitoria" y de "seguridad" que sigue una recomendación de carácter sanitario a nivel nacional, y ha señalado que se está trabajando en los protocolos sobre las entradas y salidas de los centros.

El consejero ha subrayado que trabaja para que el curso se ponga en marcha con los "mayores recursos" porque va a ser "importante y especial" y ha apelado al consenso para pensar "en los alumnos y en que el sistema educativo debe continuar".

Respecto a la posibilidad de que el servicio de comedor se ofrezca en las aulas, ha recordado que ya en el plan de contingencia se prevé el mantenimiento del servicio en el escenario 1, que ahora se mantienen el 2, y preveía la habilitación de espacios alternativos (aulas multiusos, por ejemplo) si en el comedor no se garantizan los grupos de convivencia.

También se podrán habilitar, porque cuentan con la autorización de Sanidad, las aulas "en caso de que no sea suficiente el comedor" o no se puedan usar otros espacios y "quizá en las aulas de los grupos mas pequeños de Infantil en los que no se puedan mantener los grupos estables de convivencia".