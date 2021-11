Irene Montero urge a renovar el pacto de estado por las víctimas y sus hijos

Madrid, 24 nov (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha apelado este miércoles a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para convertirlo en permanente y a blindar su financiación "sin fisuras" y "obligados" por las víctimas y por sus hijos, por las que ya no están y por las que siguen luchando.

En su comparecencia en el Pleno del Congreso, Montero ha defendido los presupuestos de su Departamento para 2022, que ha calificado de "feministas" y, aunque ha reconocido que la inversión en políticas públicas para la igualdad "sigue teniendo un amplio margen de crecimiento", ha recalcado que son "una partida histórica", que por primera vez superan las barrera de los 500 millones de euros.

Desde el PP han puesto en duda que las políticas de igualdad puestas en marcha por Montero sirvan para ayudar a las mujeres y Vox ha pedido la desaparición del ministerio y la dimisión de la ministra.

Durante su intervención, Montero ha considerado que el momento actual es una oportunidad para actualizar el pacto de estado, al menos con el mismo consenso que en 2017, así como para desarrollar todas las modificaciones legislativas necesarias para ser más eficaces en la lucha contra a violencias machistas.

La ministra ha precisado que la erradicación de la violencia contra las mujeres supone más de la mitad del presupuesto y ha subrayado que no puede afrontarse sin una sólida financiación pública, a la vez que ha incidido en que se trata de una partida "histórica", casi un 20 % más respecto a 2021.

Montero ha avanzado que en los próximos meses se seguirán dando "pasos importantes, que suponen la reparación de una deuda histórica con miles de mujeres y con el movimiento feminista" y ha recordado que a partir del 1 enero del 2022 la Delegación del Gobierno contra la violencia de género ampliará los datos estadísticos detallados y secuenciados en relación con los feminicidios y todas las forma de violencia contra las mujeres.

"El mayor consenso político que existe ahora en esta cámara es que no vamos a descansar hasta erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, hasta llegar siempre a tiempo para todas", ha subrayado Montero para después agregar que las políticas contra la violencia machista "salvan vidas".

La diputada del PP Margarita Prohens ha preguntado si el Ministerio de Igualdad y Montero "han servido para algo" y ha pedido no confundir esta afirmación: "No estoy diciendo que las políticas de igualdad no sirvan, estoy cuestionando si sus políticas de igualdad sirven".

A su juicio, lo que necesitan las violencias machistas es que se ejecute "de una vez por todas" el pacto de estado que, según ha recordado, Podemos no firmó y del que "nosotros no nos hemos movido -ha dicho-".

Por su parte, Lourdes Méndez Monasterio, de Vox, ha denunciado que el Ministerio de Igualdad les cueste a los españoles 525 millones de euros para no atender a las necesidades reales de los ciudadanos, sino que es "pura ideología", y ha lamentado que la "insensata agenda" que la ministra va a poner en marcha "la van a tener que pagar nuestros hijos y nietos".

Para esta diputada, los presupuestos no van a mejorar la vida de los españoles, ni de las mujeres, ni de los homosexuales ni de los niños, sino que son "una burla más que suficiente para que este ministerio desaparezca y usted dimita", le ha dicho a la ministra y ha agregado: "En Vox no paremos hasta conseguirlo".

Por Unidas Podemos, Sofía Fernández Castañón ha apelado al consenso para renovar el pacto de estado y ha considerado que la libertad de las mujeres debería estar por encima de ideologías, si bien ha dicho que sabe que "por la correlación de fuerzas en esta cámara no es posible".

La diputada socialista Laura Berja ha coincidido con la ministra en que son unos presupuestos "feministas en su totalidad", que han sido posibles gracias al "liderazgo" de Pedro Sánchez en Europa, que ha conseguido unos fondos para que "esta recuperación no deje a nadie atrás".