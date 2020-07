Jorge Clemente: A los 18 años topé con la realidad y la dureza de ser actor

Madrid, 26 jul (EFE).- "Campamento Albanta", una serie con "giros muy fuertes" que mezcla "thriller, suspense y fantasía", es el nuevo reto del actor Jorge Clemente, quien habla con Efe de su trayectoria profesional y de las experiencias que más le han marcado: "A los 18 años me topé con la realidad y la dureza de esta profesión".

Enfrentarse al mundo de la interpretación, en el que "un mes el teléfono suena y al siguiente deja de sonar", es una realidad para nada desconocida por un intérprete que a pesar de no superar la treintena ya conoce los entresijos y las vicisitudes de una profesión de la que disfruta pero a la que define como "realmente dura".

Es precisamente de esos altibajos y de las experiencias vividas a lo largo de su trayectoria profesional de lo que habla el actor con Efe en una entrevista realizada en el contexto del festival de cine y series Lo que viene, celebrado en Tudela (Navarra), en el que Clemente presenta su último proyecto, "Campamento Albanta".

La serie, cuyos dos primeros capítulos se estrenan este mismo domingo en Atresplayer Premium, parte de una premisa muy atractiva: todos los personajes "tienen un drama escondido", adelanta Clemente, quien da vida a Marcos.

"Tiene thriller, suspense y fantasía, pero también hay espacio para el amor y la comedia", explica el actor, quien habla del proyecto como una "experiencia enriquecedora" por la atmósfera creada en torno al equipo durante el rodaje, con el cual ya había trabajado en su anterior proyecto "Más de 100 mentiras".

Como contrapunto a la satisfacción de formar parte de esta aventura "tan diferente", Clemente reconoce que el reto más importante en esta serie fue "a nivel físico": "Tenía que simular un ahorcamiento, una escena que ya se ve en las primeras promos, y estaba colgado de un arnés que no me dejaba espacio para respirar".

"Un especialista puede aguantar más, pero para un actor es mucho más complicado. Puedes aguantar 30 o 40 segundos. Fue un momento duro, pero el resultado ha quedado estupendo", desarrolla Clemente, quien se define como una persona "tímida, trabajadora y con un sentido del humor especial".

No obstante, no es este su primer reto de alto voltaje.

El actor madrileño ha sumido importantes desafíos a lo largo de su carrera a pesar de ser muy joven: a sus 26 años ha rodado dos cortos y cuatro películas, protagonizando una de ellas ("Los héroes del mal"), y ha formado parte de infinidad de series de televisión, entre las que destacan "La pecera de Eva" (2010), "Cuéntame como pasó" (2011), "Seis hermanas" (2015), "Más de 100 mentiras" (2019) o el "Ministerio del tiempo" (2020), donde dio vida a Felipe II.

Entre risas, habla de sus primeros pasos en el "mundo artístico" recordando aquellos intentos de "teatro improvisado" que, desde muy pequeño, hacía con sus hermanos: "Yo veía mucho cine en mi casa y quería hacer lo que veía en la tele".

"Poníamos una sábana colgada en una cuerda que había para tender la ropa, que hacía de telón, y hacíamos obras improvisadas. Aunque luego mis hermanos me dejaban tirado porque no les apetecía actuar y me quedaba solo haciendo monólogos", explica.

A raíz de esos primeros intentos caseros, fue a los 12 años cuando empezó a recibir clases de interpretación en el colegio, lo que le llevó a apuntarse a una agencia donde comenzó a hacer castings.

Fue una época, recuerda, de "mucho disfrute" y de sentir la interpretación como una segunda actividad: "La obligación eran los estudios, esto era mi pasión y a lo que me quería dedicar, pero lo desarrollaba como una segunda actividad que disfrutaba mucho".

Con 18 años, "cuando la cosa se puso seria", explica, fue cuando el actor se dio cuenta de lo complicado de una profesión en la que "un mes se trabaja y al siguiente, no": "A los 18 años me topé con la realidad y la dureza de esta profesión. Tomé nota y decidí que me tenía que formar en serio y trabajar duro porque tenía que comer de ella".

Hablando de personajes complejos y con cierto peso en su carrera, Clemente menciona a Aritz, su personaje en "Los héroes del mal", película que marcó "un antes y un después" en su trayectoria profesional: "Era la primera vez que me enfrentaba, siendo muy joven, a un personaje protagonista que, además, era muy complejo".

"Me marcó profesional y personalmente. Estuve muchos meses cargando con ese drama que tenía el personaje", señala el actor, que destaca la experiencia vital en "Seis hermanas" y "El club de los incomprendidos".

Cuando deja volar la imaginación para hablar de sueños, el actor madrileño pone el foco en un personaje, "Norman Bates, el protagonista de 'Psicosis'": "Me encantaría hacer un personaje como ese. Sería la persona más feliz del mundo".

"Ya he tenido la oportunidad de hacer personajes muy diferentes a mí, pero quiero seguir en esa línea, explorando", apunta el actor, quien concluye la entrevista hablando de un nuevo proyecto que tiene entre manos: "Empiezo a rodar esta semana una película que dirige Miguel Martí. Solo puedo adelantar que va a ser muy divertida".

Patricia Muñoz Sánchez