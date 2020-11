JxCat parafrasea a ERC para rechazar cuentas: “Está en juego la democracia”

Madrid, 11 nov (EFE).- La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha parafraseado los argumentos sobre "criminalización política" que ERC usó para enmendar a la totalidad los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez en 2019, una postura que ya no sostiene Esquerra, que permitirá la tramitación.

“Lo que está en juego son los derechos, la democracia y el mantenimiento del estado de derecho. Este argumento no es nuestro, lo suscribimos, es la transcripción literal de la enmienda a la totalidad de ERC”, ha defendido este miércoles Borràs, argumentando su veto de JxCat al proyecto de presupuestos de la coalición de PSOE y Unidas Podemos.

JxCat reclama un mayor esfuerzo del Gobierno si quiere su respaldo. “La pandemia no puede ser una excusa para que les votemos todo (...) para ustedes es la coartada ideal para hacer chantaje a quienes no les reímos las gracias a los presupuestos o esperan que aplaudamos gestos oportunistas como la rebaja del IVA de las mascarillas”, ha apuntado Borràs.

JxCat ha reclamado al Gobierno que enmiende su actitud con Cataluña para que no tengan que enmendar el presupuesto puesto que no normalizarán “lo que no es normal” y no votarán “presupuestos a cambio de partidas mientras nos superen una criminalización política de la que no deberían ser cómplices”.

Borràs ha denunciado además la insuficiente inversión en Cataluña, la falta de recursos para la dependencia, o la falta de apoyo a emprendedores y familias.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en respuesta a Borràs que “cada debate tiene su lugar” y que este miércoles se debatían los presupuestos y no la situación de las “personas presas” por el procés y ha apuntado que JxCat no apoya las cuentas porque temen ser penalizados electoralmente.

“Cuando usted impide tramitar este presupuesto están resucitando las cuentas de Rajoy y de Montoro”, ha argumentado la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, quien tras glosar mejoras en el gasto para Cataluña ha afeado que busquen “héroes y villanos en lugar de mejorar la vida de los catalanes”.