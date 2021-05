Kathleen March, traductora estadounidense: "Galicia es mi musa"

A Coruña, 10 may (EFE).- La traducción es "fundamental" para impulsar la difusión de la literatura gallega en el exterior, dice la profesora emérita de la Universidad de Maine (Estados Unidos) Kathleen March, quien asegura que este trabajo intelectual requiere "creatividad" y ella la encuentra en Galicia.

"Galicia es mi musa", subraya en una entrevista con Efe Kathleen N. March (Nueva York, 1949), quien disfruta de su estancia en A Coruña como beneficiaria de la primera edición de la Residencia literaria Xacobeo 21-22, gracias a la cual traducirá los libros "Confusión e morte de María Balteira", de Marica Campo, y "Bibliópatas e Fobólogos", de Emma Pedreira.

No fue fácil para esta catedrática especialista en estudios hispánicos, latinoamericanos y portugueses escoger ambos libros, pero confiesa que quería traducir a mujeres porque "merecen atención".

"Conozco a Marica desde hace muchos años. Traduje otras cosas de ella. Son relatos muy aferrados a la tierra. Emma tiene un humor nuevo, juvenil. Es un contraste entre dos mujeres escritoras con diferentes estilos", explica la también crítica literaria.

La beca que ganó, remarca, supone para ella "un honor y una felicidad inmensa", ya que conoce Galicia desde hace muchos años y lo ve como una "oportunidad de profundizar, volver a ver a gente conocida, ir a presentaciones de libros" y aprender más.

"No soy joven pero siempre aprendo cosas nuevas. No me quedo en el mismo sitio intelectualmente", recalca March, quien indica que también escribe narrativa, sobre todo en inglés, pero con temáticas de Galicia.

Cuando le preguntan por qué una norteamericana siente esa predilección por las letras gallegas responde con un rotundo "¿y por qué no?".

Conoció poco a poco la cultura gallega y en la década de los setenta hizo un primer artículo sobre la poesía de Manuel Antonio, de la que se quedó prendada. "Desde entonces no di marcha atrás", abunda March, quien cada año fue profundizando un poco más, hasta llegar a organizar en 1985 un congreso dedicado a Rosalía de Castro.

Por ello, confía en que la traducción sirva de "puente" y ayude a la difusión de la literatura gallega en el mundo, pues aunque "va siendo conocida, sobre todo en los círculos académicos", reconoce que aún queda mucho por hacer.

En este sentido, cita el verso de Rosalía "si o mar tivera barandas fórate ver o Brasil" para apuntar que "el mar tiene barandas" y que, en este caso, es la lengua.

"Lo que hace falta para que salga de los círculos académicos es una historia de la literatura gallega para extranjeros y en inglés", propone la profesora, que opina que "si una persona de fuera puede leer en inglés algo sobre lo que es la literatura gallega le puede parecer interesante y acabará llegando a la lengua original".

También aboga por perder el miedo a apostar por los libros digitales, porque es la forma más sencilla de traspasar fronteras. "Son alternativas y hay que verlas", sostiene.

Con todo, le apasiona el contacto presencial que tiene con autores gallegos y cree que "las presentaciones son fundamentales". "La pandemia ayudó a que haya este compromiso con la cultura", recalca aunque suene "irónico" Kathleen March, quien destaca el esfuerzo de organizar actos en estos momentos.

Por eso, agradece gozar de esta experiencia en el mes de las Letras Galegas y recuerda que Xela Arias, homenajeada este año, estaba entre las poetas que ella leía durante sus viajes a Santiago en la década de los ochenta.

"Ahora me voy a llevar más cosas de ella", planea la filóloga, que regresará a Maine en aproximadamente un mes tras disfrutar de una intensa vida cultural en la ciudad de A Coruña.

Ana González