"Kingdom Hearts" aterriza, con mucho ritmo y acción, el 13 de noviembre

Madrid, 27 ago (EFE).- Disney y Square Enix unen fuerzas de nuevo para anunciar el lanzamiento de su último título, "Kingdom Hearts: Melody of Memory", que estará disponible a partir del 13 de noviembre para Nintendo Switch, PS4 y la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo la esperada Xbox One X.

En "Kingdom Hearts: Melody of Memory" los jugadores vivirán la magia de la exploración musical a través de mundos llenos de desafíos y repletos de ritmo y acción con el objetivo de coleccionar y dominar más de 140 canciones del universo creado por Disney en colaboración con Square Enix.

En modo '1 jugador' o a través de la opción multijugador, tanto online como en remoto, los usuarios de este nuevo título de la saga "Kingdom Hearts" deberán derrotar a sus enemigos a través de tres diferentes estilos de juego con la posibilidad, además, de elegir el nivel de dificultad, favoreciendo así la experiencia de todos los jugadores.

Con unos gráficos mejorados y una mayor jugabilidad, el título permitirá al jugador indagar en el pasado de Sora, visitar localizaciones y mundos Disney y, sobre todo, explorar el universo "Kingdom Hearts" a través de su música.