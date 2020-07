La Asamblea Nacional acepta la renuncia del vicepresidente de Ecuador

Quito, 10 jul (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) aceptó este viernes la renuncia que el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, presentó de forma irrevocable el pasado martes.

"Con 96 votos afirmativos el pleno virtual acepta la renuncia irrevocable de Otto Sonnenholzner a la Vicepresidencia", señaló el Parlamento en su perfil de la red social Twitter.

El Legislativo resolvió, además, notificar su decisión al jefe de Estado, Lenín Moreno, a quien corresponde enviar una terna para designar al sucesor de Sonnenholzner, "para que proceda dentro del ámbito de sus competencias".

NUEVA TERNA

Una vez confirmada la vacante de vicepresidente, Moreno tiene quince días para remitir la terna a la Asamblea Nacional, el mismo tiempo que esta tiene para la designación del nuevo vicepresidente con la mayoría absoluta de sus integrantes (70 votos).

En caso de que el pleno no designe a la autoridad en el plazo señalado, se declarará elegido al primer candidato integrante de la terna, quien entrará en funciones en forma inmediata y estará en el cargo hasta completar el período, es decir, el 23 de mayo de 2021.

Sonnenholzner, que estuvo 18 meses en el cargo, fue el tercer vicepresidente en el Gobierno de Moreno, después de María Alejandra Vicuña quien, a su vez, reemplazó a Jorge Glas, ambos salpicados por casos de corrupción.

ELECCIONES 2021

En un mensaje a la nación el pasado martes cuando hizo pública su renuncia, Sonnenholzner agradeció a Moreno por la designación y por la oportunidad de trabajar por el país.

Recordó siempre haber dicho que no está en el Gobierno por el cargo, el sueldo o los honores "y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré, y eso haré, saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa".

"No es una decisión fácil, lo más cómodo sería quedarme, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad, por eso hoy lo responsable es salir", apuntó entonces.

Al referirse a las elecciones presidenciales y legislativas de 2021, apuntó que serán "una de las elecciones más relevantes de su historia".

"Por ello hoy, el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción", dijo sin aclarar si postulará como candidato.

Pidió enfocarse en objetivos comunes "renunciando a cualquier interés particular para lograr una sociedad justa, próspera y equitativa".

"Haré este esfuerzo desde fuera de la Vicepresidencia, así no quedará duda alguna del uso de recursos públicos para esto. Con esta decisión, esos que no quieren que el país cambie, redoblarán sus ataques", opinó Sonnenholzner, empresario y comunicador de 37 años.

Y pidió a la ciudadanía no creer en "tantas mentiras orquestadas por los que le teman a la juventud, a las nuevas ideas y a las nuevas personas que quieren sacar a nuestro país adelante, a los que somos independientes y no le debemos nada a nadie".

"No me siento y nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política a como muchos la entienden hoy. Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas", señaló.