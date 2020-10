La mayoría del Congreso se opone a despenalizar injurias a la Corona

Madrid, 27 oct (EFE).- La mayoría del Congreso se opone a despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España porque "protegen el honor y la reputación del Estado", pese a que sus detractores han recordado las condenas de los tribunales europeos a España que enmarcan esas conductas en la libertad de expresión.

A falta de la votación final, el Pleno ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley de ERC, que los grupos en contra han tildado como "un clásico" y una "vetusta aspiración" de la formación republicana, que no ha tenido éxito en el pasado cuando ha propuesto la despenalización de estos tipos penales.

Hoy tampoco abrirá esa puerta, porque la inmensa mayoría de la cámara sostiene que es "legítimo" que las instituciones del Estado estén protegidas y que la propuesta de ERC no es sino una "paranoia monárquica" que no pretende otra cosa que lograr una "barra libre para insultar a España" a base de injurias y calumnias.

Pero en su defensa de la iniciativa, los republicanos se han aferrado a las condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que enmarcó estas prácticas bajo el paraguas de la libertad de expresión, y ha pedido acabar ya con los "derechos medievales" de una "monarquía corrupta" amparada por un Estado que aplica estos delitos contra medios, artistas y humoristas.

ERC ha solicitado la despenalización para "igualar a toda la ciudadanía ante la ley" dejando caer que "si el rey fuera demócrata" sería el primero en pedir la supresión de estos artículos.

No lo ven así los socialistas que se han posicionado en contra de un debate "que no concurre en este momento" en plena pandemia pero que, en todo caso, son acciones que "deben conllevar una sanción jurídica" porque "las ofensas a las instituciones no son nada buenas", más aun cuando se trata de la jefatura del Estado cuyo "honor y reputación" hay que proteger.

Más duro ha sido el PP que ve "un insulto plantear esta iniciativa con la que está cayendo" solo "para poder insultar al rey y a España gratis" no sin antes recordar a los republicanos que "cuando insultan a la Corona, insultan también a muchos españoles".

Desde Vox ven "intolerable" el "pretender que sean impunes las injurias al jefe del Estado y el ultraje a la bandera" mientras que Ciudadanos cree que la propuesta va en la línea del nacionalismo catalán para el que "es importante injuriar y calumniar" y así "legitimar una forma de violencia".

Foro Asturias ha recordado que el Govern "solicitó amparo a la Justicia por el ultraje a la senyera en el asalto a Blanquerna" y UPN ha llamado la atención de que "un grupo que no quiere pertenecer a España defienda que se pueda injuriar a sus símbolos".

Esta mayoría en contra ha sido respondida por Unidas Podemos que se pregunta "¿cuantos varapalos desde Europa hacen falta para que se sientan interpelados a reformar?, ¿cuantos tuiteros serán amordazados?" en un país que "protege de forma irregular y excesiva a la Corona", con "privilegios por encima de la democracia".

También el PNV ha abogado por la despenalización porque "un delito cometido dentro del ámbito del debate político constituye una injerencia en la libertad de expresión"; mientras que Bildu ha lamentado que exista un "borbonismo militante" que es contrario al criterio europeo, como así ha recordado JxCAT que cree que "ningún juez español podría hoy aplicar ninguno de esos tipos penales",

Mismo discurso que ha sostenido también la CUP y el BNG que ha denunciado la "legislación represiva" contra "símbolos que se consideran sacrosantos". EFE

