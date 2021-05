Leonel García: "En la música quiero ser un viejo actual y contemporáneo"

Ciudad de México, 25 may (EFE).- El cantautor mexicano Leonel García no sufrió la crisis de los 40 años, él vivió la de los 45 y eso lo orilló a replantearse muchas cosas, entre ellas su sonido. Es por eso que con su disco "45 RPM" hace un homenaje a su edad, sus aprendizajes y a la música que lo ha formado en todos estos años, dice a Efe.

"Hice el disco con 45 años, una edad un poco fuerte para mí porque los 40 no me pegaron, los 45 sí y dije, 'ahí vienen los 50' y eso te hace parar el coche y decir ¿cómo estoy viviendo?, ¿qué me falta por hacer? (...) Yo quiero ser un viejo actual, no quiero ser un viejo del pasado, se puede ser un viejo contemporáneo", cuenta en entrevista García.

Leonel, ahora con 46 años, se aventuró a hacer un disco de 14 canciones, tres preludios y cuatro versiones acústicas, un material que con 21 temas se enfrenta con su existencia a una actualidad de sencillos y música suelta.

"Creo que mi público aprecia escuchar el disco completo, no solamente los sencillos", dice García, quien poco a poco fue mostrando pequeños pedazos de la totalidad del material desde mayo del 2020.

Música groove, bossa nova, pop, electrónica, bolero y R&B, son algunos de los géneros que enmarcan esta nueva faceta que Leonel ha preparado para mostrar una porción de la entraña y el origen de sus sonidos.

"Me faltó el jazz y tal vez pude haber 'rockeado' más alguna rola", dice Leonel y añade que el disco cuenta con temas con los que creció: tintes de los años 90, música de sus abuelos, más los sonidos brasileños y cubanos que lo han influenciado a lo largo de su vida.

"Hay muchas cosas que ya traes en tu ADN y en esta edad es momento de empezar a sacarlo, esto es lo que me hace sentir y no me importa mucho que está pasando en el mundo. Sí escucho música nueva pero no quiero que mi disco suene así, me importa dar el mensaje de la foto completa, no nada más de la parte contemporánea", asegura.

El disco fue realizado en dos partes, la primera fue enmarcada por el inicio de esta vida a toda velocidad que vivía antes del parón mundial ocasionado por el coronavirus, y una segunda que fue escrita durante el encierro, que le sumó preocupaciones y sentimientos nunca antes explorados a su música.

RETOS Y RIESGOS

Además, fue la primera vez que el compositor se animó a producir su propio disco, pues aunque lo había hecho con otros artistas y en su proyecto alterno -León Polar-, nunca se había atrevido con el concepto de Leonel García.

"Tengo que empezar a hacer cosas que no me he atrevido a hacer, este disco incluye mucho de ese riesgo y de aventurarse a lugares donde no había ido, era algo que me faltaba", dice el cantante, quien valora la emoción de las primeras experiencias.

Con colaboraciones de artistas como Ximena Sariñana, Sabino, Daniel me estas matando, Nicole Zignano y Pedro Capó, entre otros, Leonel no solo muestra su versatilidad sino su interés por los nuevos talentos en la música.

"Las colaboraciones que hago son por fanatismo, yo soy el que aprende de ellos y siento que es una manera de que mi música no envejezca", asegura.

RETRIBUCIÓN AL PÚBLICO

García está a un año de celebrar las dos décadas de uno de los álbumes más relevantes en su carrera. Se trata de del disco "Sin Bandera", el primero del famoso dueto homónimo que formó junto a Noel Schajris y que tras una pausa de siete años retomaron con toda su fuerza en el 2015.

"Ver que la gente estaba tan involucrada en todos los países de Latinoamérica y que no nos olvidaron fue maravilloso y motivante, eso nos hizo replantear que tenemos que seguir proponiendo música y que Sin Bandera debía vivir en la actualidad", cuenta.

Por ello, el 2022 estará enmarcado por una gira grande, un disco de ambos pero también música solista de García.

"Les debemos (a los fans) un disco que nos refleje en la actualidad, qué es lo que hemos aprendido de solistas (Noel y Leonel) y qué le podemos traer a Sin Bandera", adelanta García.