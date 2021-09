Llop: No podemos aventurar el resultado de la detención de Puigdemont

Avilés (Asturias), 24 sep (EFE).- La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha advertido este viernes de que no es posible "aventurar el resultado de la detención del ciudadano Puigdemont" puesto que deben ser las autoridades judiciales italianas y españolas las que decidan en qué situación queda el expresidente de Cataluña.

En declaraciones a los periodistas en Avilés, donde ha presentado el plan de Justicia 2030, Llop ha precisado, no obstante, que "España es un Estado de derecho" en el que "se respetan las leyes y en el que los ciudadanos están sometidos a las leyes en iguales condiciones".

"Ahora es el turno de la Justicia", ha insistido la ministra, puesto que serán las autoridades judiciales las que determinen en qué situación queda Carles Puigdemont, quien fue arrestado este jueves a su llegada al aeropuerto de Alguer (Cerdeña) por una orden cursada por el Tribunal Supremo y trasladado a la prisión de alta seguridad de Sassari, a la espera de pasar a disposición judicial.

Preguntada por si considera que la euroorden estaba vigente o suspendida, ha insistido en que son las autoridades judiciales las que deben determinarlo.

A su juicio, lo que debe hacer ahora el Gobierno es "respetar las decisiones judiciales, los procedimientos y los tiempos".

"No sabemos qué resoluciones van a adoptar las autoridades judiciales", de modo que "no podemos aventurar cuál va a ser el resultado de la detención del ciudadano Puigdemont, cómo va a quedar esa situación y no podemos saber cuál será el siguiente paso", ha insistido la ministra en respuesta a las preguntas de los periodistas.

Al margen de la detención del expresidente catalán, la ministra ha asegurado que el Gobierno seguirá apostando por el diálogo en Cataluña "como única vía".

El Ejecutivo, ha dicho, está "haciendo todos los esfuerzos necesarios para que se baje la crispación porque solo con el diálogo se puede solucionar cualquier tipo de cuestiones y problemas", pese a que se parta de "posiciones diferentes o divergentes". EFE

1010066

gv-agg/mfc/ros

(foto) (vídeo)