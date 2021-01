Lola Flores regresa gracias a la tecnología para defender la diversidad

Madrid, 21 ene (EFE).- Más de 5.000 imágenes de archivo y muchas horas de grabaciones han permitido recuperar la figura de Lola Flores para lanzar, con su característica gracia, un mensaje de diversidad y orgullo de las raíces en una campaña de una conocida marca de cerveza.

Con la implicación de sus hijas, Lolita y Rosario, la Faraona se dirige a las nuevas generaciones en un vídeo realizado gracias a técnicas de inteligencia artificial.

"¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también, me refiero a ese pellizco...". Así comienza este vídeo que se enmarca en la campaña "Con mucho acento", de Cruzcampo, que se centra en la defensa de la autenticidad.

Lolita y Rosario Flores han colaborado estrechamente con el equipo técnico para darle forma al vídeo y han supervisado todos los detalles: la voz, los gestos, la entonación, las palabras y expresiones, precisa un comunicado de la compañía.

Lola Flores explica que el acento "es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo".

"Da igual si eres de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción, cajeros del supermercado, catedráticas o ministros. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas", afirma la cantante, cuya imagen está recreada de forma hiperrealista en el vídeo.

Y a la pregunta de Lola: "A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no?", responde una nueva generación de artistas representada por la cordobesa María José Llergo: "Sí Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío".

También participan en el vídeo miembros del proyecto "Habla Tu Andaluz", de la Escuela de Arte de Sevilla, y los responsables de la música electrónica y folklore andaluz que acompaña el spot, Califato 3/4.

"Hablar con Lola ha sido algo precioso. Como si hubiera tenido el privilegio de conocerla", ha afirmado Llergo, para quien el acento "es una herramienta para descubrir el mundo de una forma personal". "Es algo tan grande que no se puede fingir, no se puede imitar. Es algo que toca, que te marca y te engrandece", ha agregado.

"'Con mucho acento' busca poner los estereotipos patas arriba y abandonar definitivamente ciertos estigmas alrededor del acento. El acento está presente en todos los aspectos de la personalidad y todos, sin excepción, tenemos uno", ha explicado Esteban Velasco, responsable de la marca. EFE