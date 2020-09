López ve injustificable y "humillante" la ausencia del rey en Barcelona

Madrid, 24 sep (EFE).- El consejero madrileño de Interior y Justicia y secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha tachado de "vergonzoso y humillante" la ausencia por vez primera del rey en la entrega de despacho a los nuevos jueces en Barcelona, y ha asegurado que "no hay ninguna razón" que lo justifique, y menos la seguridad.

En declaraciones en Onda Madrid y Telecinco López se ha referido a la ausencia de Felipe VI en este acto, que según el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha decidido porque "la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones, y la monarquía lo es, y hay todo un paquete de razones que han aconsejado tomar esa decisión y está bien tomada".

"Yo solo encuentro una razón: evitar la presencia del Jefe del Estado en Cataluña, porque no hay ninguna razón que justifique que el rey no acuda", ha dicho López, que ha recalcado que poner como pretexto problemas de seguridad "no se lo puede creer nadie", ya que el Gobierno tiene que garantizar la seguridad del monarca en cualquier circunstancia y lugar.

Bajo su punto de vista, la ausencia solo puede explicarse porque el Gobierno quiere "esconderle", porque la presencia del rey en Cataluña "molesta", un gesto que al Gobierno le dará un "pírrico beneficio" ante los partidos independentistas pero que, en cambio, ante el resto de España supone "humillar al Jefe del Estado y al poder judicial".

"El responsable tiene que dar una explicación o pedir perdón", ha concluido López.