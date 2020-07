Los 24 brotes de Barcelona están controlados,pero Colau pide más rastreadores

Barcelona, 13 jul (EFE).- Los casos positivos de covid-19 se han triplicado en una semana en la ciudad de Barcelona en 24 pequeños brotes que están controlados, por lo que la situación "no es alarmante", aunque si "preocupa", ha explicado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha exigido "más rastreadores".

Colau reactiva la alimentación a domicilio y el Hotel Salut para cuarentenas

En rueda de prensa, Colau ha explicado que la semana del 29 de junio al 5 julio hubo en la ciudad 164 nuevos casos positivos con PCR, que del 6 al 12 de julio crecieron a 458 casos positivos, muchos de jóvenes menores de 34 años y casi todos contagiados en el ámbito del ocio o la familia.

"Hemos casi triplicado los nuevos contagios, es un dato que nos preocupa, pero no es una situación equiparable a la de Lleida, no es alarmante porque no es una situación descontrolada, son 24 pequeños brotes de tres o cuatro personas, en el ámbito de familias o amistades", ha revelado Colau, que ha pedido una reunión urgente con el departamento de Salud en la que también participe L'Hospitalet de Llobregat, y sobre todo, que se refuercen los rastreadores.

Según Colau, Salud dispone actualmente sólo de 120 rastreadores, repartidos en tres turnos -mañana, tarde y fin de semana- de 40 personas, para toda Cataluña, una cantidad que la alcaldesa ha tildado de "totalmente insuficiente"·