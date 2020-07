Los jóvenes retomarán en otoño sus protestas en defensa del clima

Madrid, 24 jul (EFE).- El movimiento juvenil Fridays For Future (FFF) reanudará sus protestas climáticas a nivel mundial en las calles el próximo 25 de septiembre, con motivo del Día Global de Acciones por el Clima, y convocará movilizaciones durante el resto del otoño, informa en un comunicado.

En el caso de España, será Juventud por el Clima la organización que lidere estas manifestaciones, que contarán con "todas las medidas higiénicas necesarias" en el actual contexto de pandemia por la COVID-19, subrayan los activistas.

El confinamiento de la población la pasada primavera obligó a FFF a realizar convocatorias a través de las redes sociales por medio de la etiqueta #ClimateStrikeOnline y a liderar acciones, como la manifestación de sombras, donde las pancartas se proyectaban sobre las fachadas de los edificios.

Según fuentes de la organización, estos últimos meses de crisis sanitaria han demostrado que "incluso en el peor escenario para la salud pública vivido hasta ahora, la crisis climática no se detiene", por lo que exigen medidas "para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de manera sostenible".

"Hemos visto que los políticos pueden actuar de manera rápida y coordinada con la ciencia, porque no hay excusa para no escuchar", señalan los jóvenes, quienes instan a que las inversiones comprometidas para la recuperación económica estén "en línea con el Acuerdo de París", para que el aumento de temperatura a finales de este siglo no sea superior a 1,5 grados.

Asimismo, advierten de que el coronavirus ha empeorado "las crisis sociales en curso" e inciden en que la construcción de "una sociedad adecuada para el futuro" exige que la recuperación sea "justa y sostenible".