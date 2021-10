Los macrofestivales vuelven a Benicàssim con el SanSan y sin restricciones

Castellón, 11 oct (EFE).- El SanSan, que se celebrará del 29 al 31 de octubre en Benicàssim, tendrá un formato muy similar al de los grandes festivales previos a la pandemia, con libertad de movimiento y baile, y se convertirá en el primer evento multitudinario de estas características en España y en la Comunitat Valenciana.

Lo hará gracias al protocolo sanitario aprobado por la Generalitat el pasado jueves para la celebración de eventos y festivales musicales al aire libre, según han informado este lunes fuentes de la dirección del SanSan, que han confirmado que para poder acceder al recinto de festivales de Benicàssim se exigirá el certificado covid digital de la UE con la pauta completa de vacunación, una prueba de antígenos negativa hecha 24 horas antes del acceso al recinto o una prueba PCR negativa efectuada en las 48 horas previas.

En este nuevo marco de "normalidad mejorada", los asistentes podrán moverse con libertad por el interior del recinto, bailar sin limitación y consumir bebidas o alimentos en cualquier punto del espacio.

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, incluido en las entradas y salidas, salvo en el momento de consumir, habrá gel hidroalcohólico a disposición de los usuarios y se establecerán distintos itinerarios específicos para controlar los flujos de personas y evitar las aglomeraciones.

El festival tiene la previsión de alcanzar los 20.000 asistentes, lo que supone un 40 % del recinto -aunque la normativa autoriza un 100 % del aforo-, y se respetarán los 2,25 metros cuadrados de superficie por persona pertinentes.

El director del festival, Roberto Recuero, ha señalado este lunes: "Hemos dejado atrás meses de mucha incertidumbre y esfuerzo colectivo pero la espera merecerá la pena para poder disfrutar del primer gran festival de la temporada".

"Tenemos más ganas de SanSan que nunca, de reencontrarnos con el público y los artistas en las mejores condiciones posibles", según Recuero, quien ha explicado que el protocolo se ha aprobado ante la evolución positiva de la pandemia y con el objetivo de que "puedan desarrollarse este tipo de eventos al aire libre con las máximas garantías sanitarias y de seguridad".

El cartel de la próxima edición del SanSan traerá a Benicàssim el viernes 29 de octubre a Vetusta Morla, Amaral, Xoel López, Varry Brava, Brian Cross, Arco, Mujeres, Chucho, Cariño, Karavana, Viajes Berliner, Cora Yako, Bad Ideas, Ninhodelosrecaos, Jaime del Valle o Ruben Thrax.

El sábado 30 será el turno de Love of Lesbian, Dorian, Carlos Sadness, DJ Nano, Fonsi Nieto, Delaporte, La La Love you, Cala Vento, Emlan, Ginebras, Tu Otra Bonita, Maren, Tú No Existes, Rocío Saiz, Rocket DJ, Adrián Fyrla, Javi Reina y DJ Sickboy.

Por su parte, Leiva, La M.O.D.A., Sen Senra, Elyella, Rayden, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Travis Birds, Axolotes Mexicanos, Arde Bogotá, Repion, Alexander Som, The Niftys, Ley DJ, Cori Matius, Monka, Plan B y Jfran DJ cerrarán la jornada del domingo 31.