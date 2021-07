Madrid censura que alumnos de Secundaria puedan promocionar con suspensos

Madrid, 21 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid ha censurado que el Gobierno permita titular y promocionar en Secundaria sin límite de suspensos a partir del próximo curso escolar, ya que "manda un mensaje totalmente nocivo" a la sociedad, y también ha criticado el reparto de los fondos europeos para la educación, que considera "discriminatorio" para Madrid.

A ambas cuestiones se ha referido el consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, coincidiendo con la celebración de la Conferencia sectorial de Educación entre el Ministerio y las CCAA.

Ossorio ha criticado que en el caso de los alumnos de 1º de Bachillerato, el borrador del Real decreto del Ministerio de Educación les permitirá "pasar de curso hasta con dos suspensos", y que el Ministerio de Educación "no establezca criterios para que los equipos docentes puedan decidir con cuántas asignaturas se pasa de curso, ni tampoco deja a las CCAA que asuman esa decisión".

Con ello, habrá "disparidad de criterios entre los centros, ya que unos podrán decidir promocionar con un número ilimitado de suspensos y otros no”, ha dicho tras informar al Gobierno sobre el borrador del ministerio, que elimina la posibilidad de que las CCAA desarrollen estos criterios para promocionar y obtener títulos.

Ello deja a los equipos docentes "toda la responsabilidad", lo que supone “una dejadez absoluta de las funciones” por parte del Gobierno, según Ossorio que también lamenta que la LOMLOE vaya a ser la primera ley de educación del Gobierno de España que "permite a los alumnos acceder a la Universidad con suspensos".

El consejero ha mostrado la oposición de la Comunidad de Madrid a este borrador porque “es totalmente nocivo para la educación y las futuras generaciones de nuestro país”. Además, “puede tener unas consecuencias negativas incalculables, puesto que va contra uno de los pilares básicos de la educación, el del esfuerzo”, ha advertido.

“Parece que el Ministerio está preocupado por el hecho de que el mayor número de alumnos obtenga la titulación, pero no está por que adquieran competencias y habilidades”, ha continuado Ossorio.

"Si el Estado no se quiere mojar, que nos dejen a nosotros establecer estos criterios, según Ossorio que pide "reglar las decisiones de los claustros, no es posible que los claustros decidan con estos límites inexistentes, quién promociona y quién no".

También pide aclarar la distinción entre exámenes ordinarios y extraordinarios, porque "parece que se suprime los extraordinarios en la ESO", entre otras cuestiones que no están claras en el texto, y ha pedido al Gobierno "no se precipite en la Ley de FP", y que tenga en cuenta las aportaciones de las comunidades.