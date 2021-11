Más Madrid, PSOE y UP piden la reprobación de la presidenta de la Asamblea

Madrid, 15 nov (EFE).- Los tres grupos de la izquierda en la Asamblea, Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos, han registrado este martes la solicitud de reprobación de la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, por la expulsión de una diputada del PSOE del pleno la semana pasada por aludir al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Lobato, ha declarado que han registrado la solicitud en la que plantean "que el pleno repruebe a la presidenta por esa conducta totalmente parcial y de censura parlamentaria".

Lobato ha explicado que "técnicamente" se trata de una proposición no de ley (PNL) "pero la trascendencia es lo que supone políticamente", y ha añadido que esperan ver "el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios".

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha afirmado que su grupo apoya la reprobación y ha comentado que la actitud de la presidenta de la Asamblea les parece "un atropello a la democracia" y que creen que "la señora Carballedo debería haber dimitido".

El jueves pasado, en el pleno monográfico sobre las contrataciones de emergencia durante la pandemia, Carballedo exigió a la diputada socialista Carmen López que abandonara su escaño por decir que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "se dedica a ir a los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar".

Todos los grupos de la oposición -la izquierda y Vox- abandonaron al hemiciclo, tras mencionar la parlamentaria del PSOE al hermano de Ayuso y después de que la presidenta de la Asamblea la llamara al orden en tres ocasiones y le pidiera que retirara sus afirmaciones.

Ante su negativa, la diputada socialista fue expulsada y, acto seguido, abandonaron como protesta el hemiciclo Más Madrid, PSOE, Unidas Podemos y Vox por lo que consideran una "doble vara de medir" de la presidenta de la Cámara regional.

LÓPEZ: LA REPROBACIÓN NO TIENE SENTIDO

El consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha opinado que la reprobación "no tiene absolutamente ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser", puesto que, ha explicado, "estamos ante una diputada que en su actividad parlamentaria imputó actividades delictivas (al hermano de la presidenta regional) pero luego se retractó diciendo que no tenía ningún tipo de prueba".

"La inviolabilidad parlamentaria no justifica todo y precisamente para contrapesar la inviolabilidad parlamentaria -esto es que los diputados no pueden ser perseguidos por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones- existe lo que se llama el control interno de los Parlamentos, que ejercen los presidentes de los Parlamentos, lo que va en garantía de los ciudadanos", ha indicado López.

En declaraciones a los periodistas antes de presidir la segunda reunión del Observatorio de Víctimas del Delito, el consejero ha recordado que los tres grupos de la izquierda madrileña suman menos diputados que el grupo popular en la Asamblea, al tiempo que les ha instado a "dejar de hacer esta política de tan bajo nivel para ejercer una oposición leal, abandonar el ombligo de su propia ideología y empezar a trabajar por los madrileños".