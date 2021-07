Madrid "ve complicado" poder vacunar a escolares antes del inicio del curso

Madrid, 23 jul (EFE).- El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido este viernes que le "preocupa" el horizonte de vacunación de los jóvenes de cara al próximo curso escolar, y que “ve complicado” que se les pueda inocular antes del inicio de las clases, “salvo que se reciban muchas más vacunas” que las que actualmente llegan a la región.

Así se ha manifestado Escudero en una rueda de prensa en la que ha afirmado que van a esperar a que el inicio del curso "esté más próximo" para tomar las decisiones pertinentes en cuanto a las clases.

“Nos preocupa no saber el horizonte que vamos a tener, pero no podemos tener la información”, ha insistido el consejero, matizando que desconocen el número de vacunas que van a tener, ya que eso es “un factor que no controla la Comunidad de Madrid”.

No obstante, ha recalcado que la Comunidad sí tiene la “capacidad” para administrar las dosis que reciba.

En esta situación, la Consejería se compromete a ir analizando “día a día” el comportamiento de los contagios, siguiendo la actual “monitorización” de los casos, que refleja que, a día de hoy, la incidencia acumulada en la franja de 15 a 29 años está por encima de los 1.700 positivos por cada 100.000, una cifra que Escudero considera “muy alta”.

Por ello, ha llamado a esperar a ver “cómo se comporta la pandemia en el mes de agosto” y ha emplazado a “acercarnos lo más posible al inicio del curso para tomar una decisión”, confiado porque los datos presentes apuntan a una “ralentización” y a un descenso en la atención a los contagiados.

El responsable de Sanidad también ha manifestado que en el inicio del curso anterior, en mitad de la segunda ola, el comportamiento de los colegios fue “absolutamente ejemplar” en cuanto a las medidas de protección frente al virus. EFE

