Maggie Civantos asume un "reto maravilloso" y pone la voz en un videojuego

Madrid, 21 oct (EFE).- "Dar voz a un personaje de videojuegos ha sido un reto maravilloso", dice en una entrevista con Efe Maggie Civantos, la presidiaria dulce y peligrosa de "Vis a Vis" y una de "Las chicas del cable", que ahora guiará a los jugadores a través de la Oscuridad en "Destiny 2: Más allá de la luz".

La actriz es la voz de La Desconocida en la nueva entrega de la popular saga del videojuego de ciencia ficción, que se pondrá a la venta el próximo 10 de noviembre para Play Station 4, Xbox One, PC y estará disponible en Google Stadia y Xbox Game Pass Ultimate. Más adelante, podrá también disfrutarse en las nuevas Play Station 5 y Xbox Series X/S.

Civantos se mete en la piel de un robot, un exo con emociones humanas, que debe guiar a los jugadores en esta nueva aventura en la que tendrán que aprender a controlar la Oscuridad. "Lo que más me llamó la atención del personaje es que, aunque tiene una apariencia de metal, tiene conciencia y es muy emocional, tiene un talón de Aquiles por lo que ahí vemos esa parte más humana, aunque en realidad sea un personaje frío", explica.

La historia de "Destiny 2: Más allá de la luz" presenta un futuro apocalíptico en el que la Tierra fue devastada por la guerra entre naciones. Sobre las cenizas solo quedaba una ciudad, protegida por una esfera venida del espacio exterior, El Viajero. Sus habitantes, sin embargo, mezclan seres humanos con los llamados espectros. Seres que, en otro tiempo, fueron personas y ahora viven en cuerpos efímeros.

Civantos pocas veces se había puesto detrás de las cámaras para doblar un personaje y nunca antes para un videojuego. Sabía que era un juego muy conocido y que la comunidad que representa es bastante grande. "Así que, cuando me explicaron cómo era el personaje, que baila entre las fuerzas del mal y el bien, la luz y la oscuridad, acepté", afirma.

Para estrenarse en esta nueva forma de actuar, la actriz se puso en manos del equipo de doblaje. Durante la grabación (dos días de "muchas horas y trabajo intenso"), solo contaba con el sonido original, no había ninguna imagen, lo que le obligó a apoyarse mucho en el director, en aprenderse las técnicas y en echarle imaginación para dar el "máximo de realidad a la historia".

Otro de los puntos complejos a la hora del llevar a cabo el doblaje que señala la protagonista de "Malaka" es el idioma. "El texto es una traducción del original, entonces muchas veces hay que hablar muy rápido para que entre todo en una frase. No se puede quitar o cambiar nada, porque es una información que necesita el jugador y tiene que ser tal cual", apunta.

La actriz, curtida en el cine y en la televisión, no descarta repetir la experiencia del doblaje: "me quedo con las ganas de películas de animación o más videojuegos, es una manera diferente de trabajar. Sólo con la voz tienes que contar mucho más. Además, ha sido todo muy gratificante y yo lo he hecho con muchísimo cariño y dando lo mejor".

Mientras espera la llegada de nuevos proyectos, Civantos asegura que está "deseando jugar". "No por la cosa narcisista de escucharme, si no porque me interesa conocer el presente y el futuro de otras realidades, aparte de toda la historia que engloba el videojuego. Creo que no solo es una manera de entretenimiento (que también, y disfruto soltando esa adrenalina), si no que puedes aprender mucho. Me parece muy creativo", añade.

"Destiny 2: Más allá de la luz" es el nuevo capítulo en la saga Destiny (tras "Destiny 2: Los Renegados" y "Destiny 2: Bastión de sombras"), propiedad de Bungie.net, que se lanzó en 2014 y cuya segunda parte salió en 2017. Esta nueva expansión ofrece también modos de juego multijugador, tanto para disfrutar de la historia en cooperativo, como para competir con otros jugadores de todo el mundo.

Silvia García Herráez