Mañana, Baleares, Cataluña y la C. Valenciana, en alerta naranja por lluvias

Madrid, 26 de nov (EFE).- Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana estarán mañana, viernes, en aviso naranja (riesgo importante) por lluvias y tormentas que se registrarán ante el paso de varias borrascas desde el miércoles y que provocarán inestabilidad hasta los primeros días de la próxima semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé, asimismo, alerta amarilla por precipitaciones y tormentas en Andalucía y Región de Murcia y solo por lluvias en Aragón.

Según la página web de Aemet, las precipitaciones en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana podrían registrarse a partir del mediodía o primeras horas de la tarde.

Se prevén cielos nubosos o cubiertos en todo el país -excepto en el extremo noroeste peninsular-, donde serán poco nubosos o con nubes altas. Se registrarán lluvias, chubascos y tormentas en gran parte del este, centro y sur peninsulares y en Baleares, pudiendo ser localmente fuertes y persistentes en el extremo este de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, este de Cataluña y Baleares.

La nubosidad y las precipitaciones irán remitiendo a lo largo del día en zonas del interior, dando lugar a cielos poco nubosos en la mitad occidental peninsular.

En Canarias, se producirán lluvias y chubascos en el norte del archipiélago y con baja probabilidad en el sur.

La cota de nieve alcanzará los 1.500/1.700 metros en las sierras orientales andaluzas, en torno a los 1.600/1.800 metros en el Pirineo y a los 1.800/2.000 metros a primeras horas en Canarias.

Las temperaturas máximas descenderán en el este peninsular, mientras que subirán en el oeste y Canarias; las mínimas aumentarán en el noreste peninsular, pero bajarán en el resto del país.

La Agencia prevé vientos con rachas muy fuertes del noroeste en Canarias, intervalos de poniente fuerte en Alborán y de componente este en el resto del país.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

-------------------------------------------------------

- GALICIA: predominio de cielos despejados durante el día, aunque de madrugada se esperan intervalos nubosos en el extremo sur, sin descartar que se pueda producir alguna precipitación débil y dispersa en esa zona. Brumas matinales y algún banco de niebla en la mitad norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en aumento en el sureste y con pocos cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable, algo más intenso del noreste en la costa de A Coruña a primeras horas. - ASTURIAS: cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes bajas y nieblas en las cumbres de la cordillera. Temperaturas mínimas en ligero descenso y al final del día en numerosos puntos; máximas sin cambios, o en ligero aumento en el suroeste. Viento flojo de dirección variable.

- CANTABRIA: intervalos de nubes medias y altas acompañadas de nubosidad baja en el tercio sur por la mañana con brumas y bancos de niebla matinales asociados. Temperaturas con pocos cambios alcanzándose las mínimas en puntos del interior, al final del día. Viento del sur y sureste, en general flojo, arreciando a este y sureste en el litoral. - PAÍS VASCO: cielo nuboso o cubierto disminuyendo a partir del mediodía a intervalos de nubes medias y altas. Probables lluvias débiles en el extremo sureste donde no se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas en el tercio norte experimentarán un descenso y se producirán al final del día, en el resto se mantendrá sin cambios o en ascenso en general ligero. Temperaturas máximas sin cambios. Viento de este y sureste flojo aunque con intervalos más intensos al principio en el sur. - CASTILLA Y LEÓN: en el este, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, no se descartan, pero más débiles y dispersas, en el resto, tendiendo durante el día a disminuir la nubosidad y las precipitaciones. No se descartan bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas sin cambios en el este y en descenso ligero en el resto, y máximas sin cambios o en ligero descenso en el este y nordeste y en ligero ascenso en el resto. Heladas débiles en zonas de montaña. Vientos del este. - NAVARRA: cielo nuboso o cubierto tendiendo a partir del mediodía, salvo en la Ribera, a intervalos de nubes medias y altas. Lluvias débiles y chubascos en la Ribera del Ebro que serán menos probables e intensos hacia el norte no esperándose en la mitad norte. Temperaturas con pocos cambios, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento de sureste en general flojo tendiendo por la tarde a variable. - LA RIOJA: en el este, cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones, sin descartarlas, aunque más débiles y dispersas. En el resto, tendiendo durante el día a disminuir la nubosidad y las precipitaciones, sin descartar bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Vientos del sureste. - ARAGÓN: cielo nuboso o cubierto. En Teruel, la Ibérica de Zaragoza y la Ribera del Ebro, chubascos y tormentas ocasionales, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el este de Teruel. En Huesca y las Cinco Villas, baja probabilidad de precipitaciones dispersas y ocasionales. La cota de nieve bajará por la tarde y se situará en torno a 1.400-2.000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios significativos. Heladas débiles en el Pirineo. Viento de componente este, flojo con intervalos de moderado. - CATALUÑA: cielo nuboso o cubierto. En Girona, Tarragona y Barcelona, chubascos localmente fuertes, persistentes, acompañados de tormentas ocasionales y con posible granizo. En Lleida, probables chubascos al final del día. La cota de nieve bajará por la tarde y se situará en torno a 1.600-2.000 metros en la segunda mitad de la jornada. Temperaturas mínimas con ascensos en Girona, Barcelona y sur de Lleida; máximas en descenso en el sur de Tarragona. Heladas débiles en el Pirineo. Viento del este y noreste flojo a moderado. - EXTREMADURA: en el este, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, sin descartarlas, aunque más débiles y dispersas, en el resto, tendiendo durante el día a disminuir la nubosidad y las precipitaciones en toda la región. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el norte y sin cambios en el sur. Vientos del esta tendiendo a norte y noroeste, flojos. - COMUNIDAD DE MADRID: cielo nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos, más frecuentes e intensos en la Sierra en la primera mitad del día, tendiendo a remitir las precipitaciones por la tarde y disminuyendo la nubosidad a intervalos en la Sierra al final del día. La cota de nieve estará en torno a los 1.600-1.800 metros. Temperaturas con pocos cambios, predominando los ascensos en la Sierra. Las temperaturas mínimas se alcanzarán al final del día. Viento flojo del noreste, algo más intenso en la Sierra en la primera mitad del día. - CASTILLA-LA MANCHA: cielo nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos por el oeste durante la segunda mitad de la tarde. Lluvias débiles y chubascos generalizados, que en el sur y tercio este pueden ser persistentes, localmente fuertes y con tormentas, que irán remitiendo a final del día en toda la Comunidad.

En el tercio sureste la probabilidad de precipitaciones será baja. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña del este. Temperaturas mínimas, sin cambios o en ligero descenso, excepto en las sierras del noreste donde ascenderán; máximas en ligero aumento en el extremo noroeste y en ligero descenso en el resto, de forma más acusada cuanto más hacia el sur y noreste de la Comunidad.

Viento del este y noreste, en general flojo, aumentando en intensidad en la mitad oriental durante las horas centrales del día sin descartar alguna racha muy fuerte en el sureste. - COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso o cubierto. Chubascos localmente fuertes, persistentes, acompañados de tormentas ocasionales y con posible granizo. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en descenso, más acusado en el tercio sur. Viento del este y noreste flojo a moderado. - MURCIA: cielos nubosos o cubiertos, con chubascos generalizados y acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas en descenso, localmente mínimas sin cambios. Vientos de componente este, con intervalos fuertes. - ISLAS BALEARES: cielo cubierto con chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes a partir del mediodía en Ibiza y Formentera y por la noche en Mallorca. Temperaturas nocturnas sin cambios o en ascenso y diurnas en ligero descenso. Viento del este y sureste. - ANDALUCÍA: cielos nubosos o cubiertos, con chubascos ocasionales, más probables y frecuentes en el litoral y el tercio oriental, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes e irán acompañados de tormentas. La cota de nieve estará en torno a los 1.400-1.600 metros. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en la mitad occidental y en descenso en el resto, localmente notable en puntos de Jaén e interior de Granada. Vientos variables, con intervalos fuertes en zonas altas, tendiendo en general a componente oeste. - CANARIAS: cielo nuboso a intervalos nubosos. Chubascos débiles a moderados en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas de mayor relieve, tendiendo a remitir por la tarde en las islas más orientales. Podrían ser en forma de nieve en cumbres de La Palma y Tenerife durante la madrugada por encima de los 2.000 metros. En el resto de zonas no se descartan precipitaciones débiles a moderadas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento del noroeste de moderado a fuerte, con rachas que localmente podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas durante la primera mitad del día. Tiende a disminuir a lo largo de la tarde.