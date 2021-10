Mañana, lluvias generalizadas, con viento y temporal

Madrid, 29 oct (EFE).- El frente atlántico que está pasando por España pone mañana, sábado, a 14 comunidades autónomas en aviso por precipitaciones fuertes y persistentes, viento y fenómenos costeros, siendo Extremadura la única en naranja por lluvias que pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado y rachas de hasta 70 kilómetros, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet pone en aviso a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana, donde se prevén precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes en la meseta Sur y en zonas de Andalucía, de Castilla y León y de Pirineos.

Se registrarán intervalos de viento fuerte en los litorales del sur y sureste peninsular, Ampurdán y Baleares.

En el resto de la Península y en Baleares, las precipitaciones serán menos intensas y no tan abundantes y serán muy poco probables en el extremo sureste peninsular. En Canarias, el cielo estará poco nuboso.

Las temperaturas máximas bajarán en el interior del sureste peninsular y de Cataluña y subirán en el resto, con pocos cambios en Canarias; sin embargo, las mínimas tienden a subir en todo el país, con ligeros descensos en el litoral cantábrico y este de Canarias y sin registro de heladas.

El viento soplará del suroeste en la mayor parte de la Península y Baleares, a excepción del valle del Ebro, donde serán del sureste. Se registrarán intervalos fuertes en los litorales del sur y sureste peninsular, Ampurdán y Baleares; mientras en Canarias, el viento soplará flojo de componente este.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS: ----------------------------------------------------------

- GALICIA: cielo nuboso, con precipitaciones, localmente moderadas, que podrían ser fuertes y persistentes en el sur de madrugada, mientras que por la mañana y en las horas centrales del día las precipitaciones disminuirán, siendo más dispersas y menos intensas; además, las brumas y bancos de niebla harán acto de presencia en zonas altas del sureste. Los termómetros no registrarán cambios en las mínimas o sufrirán un ligero ascenso y suben las máximas, más acusado en zonas del sureste. Respecto al viento prevalecerán las componentes del sur y suroeste flojo, más intenso en zonas altas, que tenderá a arreciar por la tarde en los litorales y en el noroeste, así como rachas de viento muy fuerte en zonas altas de las montañas del sur de madrugada. - ASTURIAS: cielo cubierto, con predominio de la nubosidad media y alta en el norte durante las horas centrales, con lluvias de madrugada que remitirán por la mañana y, por la tarde, caerán de forma dispersa y ocasional. Retroceden las temperaturas mínimas en el interior de las zonas del este, sin cambios en el resto, y máximas en ascenso. El viento soplará de componente sur al principio, con rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera, con tendencia a virar al oeste e intervalos más intensos en el litoral. - CANTABRIA: cielo nuboso, con predominio de nubes medias y altas durante la segunda jornada con chubascos, que serán en general débiles y principalmente durante la primera mitad de la jornada, y brumas y bancos de niebla aislados en el suroeste. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo aumentos puntuales en el suroeste, y máximas al alza en el sur, sin cambios significativos en el resto. El viento soplará del sur con rachas muy fuertes en zonas altas de la mitad meridional durante la madrugada, aunque disminuirá de intensidad a lo largo de la mañana y girará en el norte a la componente oeste. - PAÍS VASCO: cielo nuboso, con precipitaciones débiles en general y principalmente durante la primera mitad del día y por la tarde predominará la nubosidad de tipo medio y alto. Los termómetros registrarán pocos cambios, excepto en las máximas en el interior donde aumentarán de forma acusada en Álava y ligeramente en Vizcaya y Guipúzcoa. El viento soplará del sur y suroeste, más intenso en Guipúzcoa y zonas altas del resto del territorio vasco donde son probables rachas muy fuertes de madrugada, aunque girará y disminuirá al mediodía a flojo de componente oeste y por la tarde cambiará a variable. - CASTILLA Y LEÓN: cielo cubierto con precipitaciones, que caerán de forma persistente en el sur, sobre todo en la vertiente sur del Sistema Central, en la Ibérica y en Sanabria, donde además pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y suben las máximas. El viento soplará del suroeste, con rachas fuertes en zonas de montaña, o muy fuertes en el suroeste y en el norte. - NAVARRA: cielo nuboso, con nubes de tipo medio y alto durante la segunda mitad del día, acompañado de lluvias débiles que se darán durante la primera mitad de la jornada y disminuirán gradualmente por la tarde. No se registrarán cambios significativos en las mínimas, aunque sí un aumento de las máximas, de forma notable en el suroeste. En cuanto al viento, prevalecerán las componentes sur y sureste con rachas muy fuertes durante la madrugada y primeras horas de la mañana en el norte, sobre todo en zonas altas y especialmente expuestas, y disminuirá por la tarde a flojo. - LA RIOJA: cielo nublado con precipitaciones generalizadas, más frecuentes en la Sierra. Suben las temperaturas, de forma ligera en cuanto a las mínimas y más acusado en las máximas. El viento soplará del sur al suroeste en la Ibérica, con rachas fuertes, y del sureste en el Valle. - ARAGÓN: cielo cubierto con precipitaciones, localmente persistentes en el norte, donde además pueden caer con más fuerza en la primera mitad del día. Suben las mínimas y, las máximas, de forma ligera, aunque estas pueden no registrar cambios. El viento soplará flojo a moderado, de componente este en el norte y de sur y oeste en el sur, con rachas fuertes de sur en cotas altas del área pirenaica a primeras horas. - CATALUÑA: cielo nuboso con precipitaciones, más abundantes durante la primera mitad del día y de forma persistente en el Pirineo de Lérida, aunque tenderán a remitir durante la tarde. Los termómetros marcarán un ascenso de las mínimas y máximas sin cambios significativos. El viento soplará del suroeste flojo a moderado en zonas litorales, o variable flojo en el interior, con rachas fuertes en el valle de Arán y cotas altas del Pirineo. - EXTREMADURA: cielo encapotado con precipitaciones generalizadas, que podrían ser fuertes, persistentes y venir acompañadas de tormentas. Suben las mínimas y máximas sin cambios en el sur y en ascenso en el resto. El viento soplará del suroeste, con rachas muy fuertes de madrugada en el Sistema Central y en Villuercas. - COMUNIDAD DE MADRID: bancos de niebla en la Sierra y brumas dispersas en el resto, así como lluvias generalizadas que pueden ser puntualmente persistentes y fuertes, sobre todo en el sur del territorio, aunque no se descarta que también lo sean en el norte al principio del día. Suben las temperaturas, más acusado en las máximas y más notable en la Sierra. El viento soplará del sur y virará a suroeste, con rachas muy fuertes en zonas altas de la Sierra. - CASTILLA-LA MANCHA: probables nieblas en zonas de montaña y brumas dispersas en el resto, además de precipitaciones generalizadas, fuertes y persistentes en Toledo y Ciudad Real, sin descartar que lo sean en Cuenca y Guadalajara y que serán menos frecuentes e intensos cuanto más hacia el sureste. Las temperaturas en aumento, de forma más notable en las máximas en el norte. El viento soplará del sur y virará a suroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el oeste de Albacete y zonas de montaña del resto del territorio. - COMUNIDAD VALENCIANA: cielo cubierto, con precipitaciones durante la jornada. Los termómetros registrarán una subida de las mínimas, mientras que las máximas subirán ligeramente en zonas interiores y descenderán ligeramente en zonas litorales. El viento soplará de flojo a moderado y prevalecerán las componentes sur y oeste, con algunas rachas fuertes de oeste en el interior de Valencia. - REGIÓN DE MURCIA: cielo nuboso con precipitaciones, menos probables en el litoral. Suben las temperaturas, excepto las máximas en el noroeste que no registrarán cambios. El viento soplará del suroeste y arreciará con rachas ocasionalmente muy fuertes en el Campo de Cartagena. - ISLAS BALEARES: cielo nublado, con precipitaciones generalizadas e intermitentes que remitirán al final de la tarde. Suben las temperaturas nocturnas, que será localmente notable, y descenderán las diurnas. El viento soplará del suroeste con intervalos fuertes. - ANDALUCÍA: cielo cubierto, con precipitaciones generalizadas y persistentes, especialmente en la vertiente atlántica, que pueden ser localmente fuertes en las comarcas del norte, mientras que caerán con menos probabilidad en el litoral mediterráneo y Almería. Suben las mínimas y bajan las máximas en las zonas centrales, suben en el este, y sin cambios en el resto. El viento soplará del oeste o suroeste, arreciará en el litoral y con rachas muy fuertes en la costa almeriense, el Estrecho y zonas altas. - CANARIAS: predominio de cielo poco nuboso y despejado, con intervalos nubosos en el norte y este de las islas de mayor relieve a primeras horas del día, mientras que la nubosidad irá en aumento en las islas del oeste durante la tarde. Los termómetros registrarán pocos cambios, o un ligero descenso de las mínimas. El viento soplará de componente este flojo, en general, con brisas en costas.