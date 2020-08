María Moreno defiende el valor de los jóvenes flamencos y su aportación al arte

Sevilla, 4 ago (EFE).- La bailaora gaditana María Moreno ha defendido el valor de los jóvenes flamencos en el panorama actual y ha subrayado que los nuevos valores "nos entendemos, nos apoyamos y nos aportamos muchas cosas".

Durante la presentación y ensayo general de su espectáculo "More (no) More)", que el próximo 18 de septiembre estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla, Moreno ha destacado la dificultad que la cultura, y el arte en general, sufre en la actualidad, "en unos tiempos que no son fáciles, pero el baile es lo que me salva".

Tras unas dudas sobre si seguir adelante con el proyecto pensado en su día, ha dicho que "decidí sacarlo, y está saliendo con un resultado precioso y estoy contentísima", con el matiz de que "hemos trabajado mucho tiempo, pero hace dos meses, desde que nos dejaron volar, comenzó el trabajo a contra reloj, y estoy súper contenta".

"Lo hemos planteado sobre todo para disfrutar, y siempre pensé en este proyecto con gente joven, de mi generación, que no lo tenemos fácil, pero tenemos imaginación para sacar las cosas adelante, por lo que decidí rodearme de gente con la que creo que nos entendemos, nos apoyamos y nos aportamos muchas cosas", ha dicho.

La bailaora ha invitado a los vecinos de la barriada del Polígono Sur de Sevilla a disfrutar con ella y su equipo de los ensayos del espectáculo, ya que estarán todo el verano ultimándolo en el escenario de la Factoría Cultural de ese barrio.

Por su parte, el director artístico del espectáculo, Rafael Villalobos, ha dicho que, al no tener experiencia en el mundo flamenco, "aceptar esto fue un doble reto, pero decidimos asumir el proyecto al principio y llevar el barco a buen puerto en la situación actual".

Para él, la bailaora tiene una "increíble valentía", y supone estar viviendo "un proceso precioso de descubrir el mundo del flamenco desde dentro".

Por su parte, el diseñador Alejandro Gómez Palomo, conocido como Palomo Spain, ha puesto el acento en que "en nuestra generación trabajamos por pasión, y eso es lo más importante", y ha señalado que "involucrarme en un proyecto como éste me une a mis raíces, y es algo que me emociona e ilusiona".

El espectáculo, como explica su sinopsis, "crea un arco entre los polos opuestos del ser, ahondando en las incoherencias del alma y en aquellas contrariedades que nos definen como humanos, al tiempo que se erige como una reivindicación del baile por el baile, una propuesta que se aleja de la literalidad dramatúrgica y evoca a los sentidos donde es el espectador quien, desde la contemplación, significa el acto performático".

Nacida en Cádiz en 1986, María Moreno estudió en el Conservatorio de Cádiz Clásico Español y al lado de grandes figuras como Eva Yerbabuena o Andrés Marín se fue forjando en el baile.

En 2018 estrena "De la Concepción" en el Teatro Central de Sevilla dentro de la Bienal de Flamenco, un montaje con la dirección escénica de Eva Yerbabuena y la dirección musical de Andrés Marín y por el que fue reconocida con el Giraldillo Revelación.