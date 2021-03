Marlaska recuerda a Francia la libre circulación tras cierre pasos pirenaicos

Madrid, 9 mar (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado a Francia, que mantiene cerrados 16 pasos fronterizos con España en los Pirineos, que la libre circulación de los ciudadanos dentro del espacio Schengen "es un principio identitario de la UE".

En respuesta a dos preguntas formuladas al ministro en el pleno del Senado, Marlaska se ha referido al cierre decretado por Francia de varios puestos fronterizos secundarios con las comunidades de Cataluña, Navarra y País Vasco, los últimos seis el pasado mes de enero para prevenir movimientos de yihadistas.

Marlaska ha afirmado que el Gobierno español respeta la decisión del francés de cerrar esos puestos fronterizos terrestres, pero ha añadido que el elemento sustancial de la política europea "debe ser la protección de las fronteras exteriores de la UE".

"Donde hay que garantizar realmente la seguridad y el control es en esas fronteras exteriores", no en las interiores, ha reiterado el ministro, que ha informado de que no se trata de cierres indefinidos, sino que se reabrirán el próximo 30 de abril.

El responsable de Interior ha indicado que el Gobierno está colaborando con las autoridades francesas para no perturbar la vida "diaria y laboral" de los trabajadores transfronterizos, que en ocasiones tienen que triplicar la distancia recorrida para cruzar la frontera, según ha afirmado la senadora del PNV Almudena Otaola.

Los últimos pasos cerrados en enero son los catalanes de los puertos de Banyuls, Coustouges, Manrell-Las Illas y Portillon, así como el de Aja, entre Palau de Cerdanya y Puigcerdà, y la carretera de la Vignole Enveitg.

En su pregunta, Otaola se ha referido asimismo a la "llegada masiva de inmigrantes a Irún procedentes de Canarias", en referencia al centenar de personas migrantes que este fin de semana han llegado al paso fronterizo vasco y que están siendo alojadas en albergues.

En este sentido, el ministro ha reprochado a la senadora la manera de referirse a lo ocurrido. "Si cien migrantes es una entrada masiva, que no me gusta el término, no se qué entendería usted en otros conceptos cuantitativos", le ha dicho.