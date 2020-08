Más de 14.000 personas piden que Álvaro Uribe no tenga una calle en Miami

Miami, 31 ago (EFE).- Un grupo llamado "Colombianos honestos" dirigió este lunes a la Junta de Comisionados (concejales) del condado de Miami-Dade una carta con más de 14.000 firmas para pedirles que no le den el nombre del expresidente de Colombia Álvaro Uribe a una calle.

A la carta se sumaron en 72 horas 14.300 personas que rechazan el proyecto de los concejales republicanos Esteban Bovo, José Diaz y Javier Souto de poner a un tramo de una calle el nombre de "Álvaro Uribe Way".

"Pedimos con todo respeto a la Comisión que vote en contra de esta iniciativa partidista y envíe así una clara señal de que la de Miami-Dade es una comunidad respetuosa de todos, altruista y guiada por el interés colectivo y no de una facción", dice la misiva.

La carta llega después de que otro grupo, denominado "Colombianos Progresistas", se manifestase el viernes ante las oficinas de las autoridades del condado en Miami en contra de ese proyecto.

La Junta de Comisionados del condado de Miami-Dade tiene previsto reunirse hoy posiblemente para tratar el asunto de la "Álvaro Uribe Way", que fue planteado a propuesta de otro grupo de colombianos en Miami encabezado por Fabio Andrade.

El expresidente Uribe está en arresto domiciliario y bajo investigación por manipulación de testigos y fraude procesal para evitar cargos legales y es objeto de numerosas investigaciones por desapariciones forzadas y su presunto papel en los orígenes de las fuerzas paramilitares de derecha, entre otros asuntos.

En la carta dirigida a los comisionados, los "Colombianos honestos" consideran "divisiva" la idea de Bovo, Díaz y Souto.

"Nos parece que no deben utilizarse los nombres del espacio público con criterio partidista. Nos parece además que el nombre que se quiere usar polariza, es decir que no une sino que divide a los colombianos de nuestra ciudad y nuestro condado", afirman.

"Los espacios públicos, como lo hemos venido experimentando con el movimiento BLM (Black Lives Matter), deben ser fuente de celebración y unidad. No deben evocar rechazo o violencia; no deben suscitar rabias o indignación. En la medida en que son públicos, deben generar un sentido colectivo de pertenencia, no de alienación", dicen los "Colombianos honestos".

"Nos da vergüenza, es un escándalo que en el condado de Miami-Dade se atrevan a darle un honor a una figura que en este momento está en casa por cárcel", dijo este viernes a Efe Carlos Naranjo, uno de los fundadores de "Colombianos Progresistas", durante la manifestación frente a la sede del Gobierno local, en el centro de Miami.

Naranjo subrayó que la petición es "un ataque a la independencia de la Corte Suprema colombiana".

El pasado 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria de Uribe, que renunció la semana pasada a su escaño en el Senado, al considerar que hay riesgos de que obstruya la Justicia.

Frente a bolsas negras de basura que semejaban cadáveres, los activistas mostraron pancartas en las que se denunciaban el asesinato de 282 líderes sociales y las 33 masacres durante el actual Gobierno de Iván Duque, del partido Centro Democrático, fundado por Uribe (2002-2010).