Mayo, mes crucial para el Pequeño Nicolás: afronta los juicios más destacados

Madrid, 27 mar (EFE).- El mes de mayo será crucial judicialmente para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, al coincidir los juicios por las dos principales causas a las que se enfrenta: el viaje a Ribadeo (Lugo) como representante de la Casa Real y la presunta trama por la que un amigo le hizo la selectividad.

Según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juicio por este segundo proceso ha sido fechado para los días 20, 21 y 25 de mayo, de manera que tendrá lugar poco después de la vista oral por el viaje a Ribadeo, que se suspendió en enero por un caso de covid y se trasladó al 11, 12 y 13 de mayo.

El Pequeño Nicolás se enfrenta en estos dos procesos a un total de once años y medio de cárcel, ya que la Fiscalía pide siete años de prisión por el viaje a Ribadeo -más 81.000 euros de multa- y cuatro años y seis meses por la supuesta trama de la selectividad -más 36.000 euros de multa-.

En esta última causa le acusa de falsificar su carné de identidad para que un amigo suyo hiciera el examen en su nombre en 2012, por lo que el Ministerio Público le imputa un delito de falsedad en documento oficial como cooperador necesario e inductor y solicita, al margen de la pena de cárcel, 36.000 euros de multa.

La Fiscalía también pide cuatro años de prisión y 2.160 euros de multa por el mismo delito, pero en calidad de autora, para la funcionaria de la policía que supuestamente le tramitó el carné, y otros cuatro años y multa de 1.620 euros para el amigo del Pequeño Nicolás que presuntamente hizo el examen en su nombre, como cooperador necesario.

Según el relato del Ministerio Fiscal, Gómez Iglesias se matriculó el 5 de septiembre de 2012 para el examen de selectividad que se iba a celebrar ese mismo mes con su DNI, pero encargó a un amigo, que ya lo había hecho en junio, que se presentara por él a cambio de dinero.

Este joven dio una foto suya a Francisco Nicolás, quien unos días después acudió a una comisaría y, presuntamente en connivencia con la funcionaria policial, le hizo entrega de una fotografía de su amigo "ostensiblemente diferente con su propia fisionomía" para que le proporcionara el DNI a su nombre, por extravío del anterior.

En un chat al efecto denominado Selectividad, Gómez Iglesias se dirigió al resto de alumnos de su instituto, que también se iban a presentar a estos exámenes, con mensajes del tipo: "No se enteran, de hecho en el DNI aparece su cara, que me lo ha hecho el comisario así que no hay problema... y el tío más o menos se parece, así que lo llamáis Fran, y punto".

Finalmente el amigo de Gómez Iglesias se presentó al examen de selectividad en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid mostrando el "DNI mendaz" y obtuvo un 8,25 de calificación.

Francisco Nicolás defendió durante la fase de instrucción que no sabe de dónde pudo salir ese DNI falso y aseguró que él hizo su selectividad.

Por su parte la acusación popular ejercida por la Asociación de Policía Municipal (APMU) solicita cuatro años y medio de cárcel para Francisco Nicolás y lo mismo para la funcionaria, así como cuatro para el amigo que presuntamente hizo el examen.

Este juicio tendrá lugar pocos días después de que el 11 de mayo comience el relativo al viaje a Lugo en el que supuestamente se hizo pasar por representante de la Casa Real para comer con un empresario, llegando con una supuesta escolta policial.

Será la cuarta vez que se intente celebrar este juicio por el viaje a Ribadeo, tras una suspensión en 2019 por un cambio de letrada del Pequeño Nicolás porque recibió presiones, la segunda por la pandemia de coronavirus en 2020 y la tercera el pasado mes de enero por contacto directo de covid de uno de los letrados.

De cara a esta vista Francisco José Gómez Iglesias contrató a su quinto abogado desde 2014: Manuel Marchena Perea, hijo del magistrado del Tribunal Supremo, quien defenderá su absolución.

La acusación popular que ejercen la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid (APMU) y Podemos pide 11 años de prisión para Gómez Iglesias; la Abogacía del Estado, 21 meses de cárcel y una multa; y el Ayuntamiento de Madrid reclama tres años y medio de prisión.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias fue detenido en octubre de 2014, cuando tenía 20 años, acusado de falsedad, estafa y usurpación de identidad por hacerse pasar por miembro del Gobierno, tras lo que se le abrieron varios procesos judiciales, algunos ya finalizados, como la causa en la que estaba imputado por injurias y calumnias al Centro Nacional de Inteligencia, en la que fue absuelto.