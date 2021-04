El médico de la expresidenta boliviana Áñez indica que tiene pielonefritis aguda

La Paz, 24 abr (EFE).- Un informe del médico particular de la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez señaló que sufre de "pielonefritis aguda" y que requiere internación, pero los otros doctores de la junta médica penitenciaria no ven necesario que salga de la prisión donde está detenida preventivamente.

El informe del doctor Pavel Angles fue difundido este sábado a través de las redes sociales de la exmandataria, y en este indica que participó en una junta médica el pasado 21 de abril junto a Wilder Huanca, doctor de la cárcel de Miraflores donde está detenida la exmandataria y Ramiro Gutierrez, de parte del Gobierno.

Angles explicó que la exmandataria transitoria tiene "pielonefritis aguda", que es una infección en los riñones y que el doctor Gutierrez concluyó en el mismo diagnóstico, pero sus comentarios no fueron registrados en el acta de la junta.

El informe del médico de Áñez detalló que el doctor Gutierrez "sugirió que se le inicie tratamiento dentro de la penitenciaria" y que ambos coincidieron en comenzar un "tratamiento microbiano" mientras "los trámites legales permitan su salida" para recibir una atención adecuada.

"Conclusión que el doctor Wilder Huanca no quiso consignar en las dos líneas que había registrado en el acta", reza el informe.

Huanca sostuvo que en el penal existen las condiciones para que reciba ese tratamiento y que no está de acuerdo con que salga de prisión.

Al finalizar la reunión Huanca y Gutierrez determinaron iniciar un "tratamiento endovenoso" y que de acuerdo a su evolución se determinará si es necesario trasladarla a una clínica.

"No habiendo sido la conclusión a la que llegamos minutos antes, le dije que no seguiría siendo parte de la reunión, por resultar fútil mi presencia y comentarios, así que me retiré", escribió Angles.

"Ante la terquedad de dichas autoridades sugerí a la familia iniciar el tratamiento endovenoso necesario dentro de la penitenciaria con el fin de precautelar la salud de la exmandataria", finalizó.

Esta semana, la expresidenta sufrió una descompensación en la que tuvo fiebre, vómitos y un dolor abdominal intenso, por lo que sus abogados pidieron que se permita el ingreso de médicos particulares al penal.

Áñez está en prisión hace más de un mes por el caso llamado "golpe de Estado", basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social que se produjo a finales de 2019 y que derivaron en la renuncia de Morales a la Presidencia y la anulación de los comicios de ese año en medio de denuncias de fraude.

La exmandataria está detenida preventivamente hace ya más de un mes, primero en el centro de orientación femenina de Obrajes y luego fue trasladada a la prisión de mujeres ubicado en el barrio de Miraflores en La Paz.